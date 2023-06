ON. URZÌ (FDI) * BRENNERO: « DIVIETO TIROLO CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI IN TRANSITO, BENE L’AZIONE LEGALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI CONTRO L’AUSTRIA »

18.01 - giovedì 8 giugno 2023

“Trovo giusta e sacrosanta la richiesta di Thomas Baumagartner, Presidente di Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici), il quale ha chiesto l’intervento della Commissione Europea per valutare un’azione legale definitiva nei confronti del governo austriaco visto il protrarsi dell’inaccettabile divieto di circolazione dei mezzi pesanti in transito in Tirolo imposto unilateralmente proprio dal governo austriaco” – a dichiararlo è il Deputato di Bolzano di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, già intervenuto in merito circa un mese fa-.

“Al Consiglio dei Ministri dei trasporti dell’UE la questione è stata sollevata, adesso mi aspetto che le istituzioni europee intervengano a difesa di un principio base della nostra unione politica: l’uguaglianza degli Stati. Tra l’altro – aggiunge Urzì- questa folle politica austriaca costa all’Italia circa 250 milioni di euro all’anno. Un grave danno per le imprese e per lo Stato. Tutto il sistema dell’autotrasporto nazionale sta conducendo una battaglia a tutela dell’interesse nazionale e della libera concorrenza. Proprio su quest’ultimo punto anche la Germania ha sollevato, in più di un’occasione, riserve per l’atteggiamento austriaco. Per questo ragioni ritengo doveroso il mio sostegno, non soltanto morale, a tutto il comparto in questa delicatissima fase e rinnovo- conclude Urzì- la mia disponibilità concreta per le necessarie iniziative politiche e istituzionali che si vogliano mettere in piedi per tutelare l’Italia e i nostri lavoratori”.