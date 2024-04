LUI (PROGETTO PER ROVERETO) * COMUNALI: « SICUREZZA URBANA, UNA PRIORITÀ DEL MIO MANDATO »

16.26 - mercoledì 10 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Sicurezza urbana, una priorità del mio mandato”. Gianpiero Lui (Progetto per Rovereto): massima attenzione ed avremo un consigliere delegato. Come annunciato nel momento in cui ho accettato di candidarmi a sindaco per “Progetto per Rovereto”, uno dei punti principali sul quale intendo concentrare da subito l’attenzione è quello della sicurezza urbana. Un tema particolarmente “caldo” e sempre di attualità, anche alla luce dei recenti fatti criminosi avvenuti a Rovereto, anche in pieno giorno, che mostrano come sia necessario non abbassare la guardia e non sottovalutare il fenomeno.

È verissimo che l’ordine pubblico non è competenza diretta del Comune. Altrettanto vero però è che su questo tema un sindaco debba svolgere, a mio avviso, un lavoro instancabile di sollecitazione e sottolineatura delle esigenze della propria comunità.

Lo stretto raccordo con il Questore, la Vice Questora e con le Forze dell’Ordine rappresenta una vera priorità per coordinare le azioni di prevenzione e di controllo del territorio. Sono convinto che la presenza costante degli agenti sul territorio, anche nelle ore serali e notturne, rappresenti un deterrente fondamentale contro la criminalità, i vandalismi ed i comportamenti delittuosi. Insieme a questa servono strumenti tecnologici come un capillare ed efficiente sistema di videosorveglianza, con un’unica cabina di regia, collegando anche le telecamere di condomini ed attività economiche. Controlli puntuali e presenza costante.

Il tema della sicurezza urbana è centrale nel mio programma e posso già annunciare che, in caso di elezione, ci sarà un consigliere delegato per la sicurezza urbana, che, in stretta collaborazione con me, si occuperà quotidianamente dell’esecuzione delle misure di prevenzione, controllo e presidio territoriale che andremo a mettere in campo. L’errore più grave, che non commetterò di sicuro, sarebbe di sottovalutare il problema e non cercare con assiduità soluzioni e provvedimenti efficaci”.

*

Gianpiero Lui

Candidato sindaco per “Progetto per Rovereto”