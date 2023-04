ITEA SPA * “EX NAVE” – VIA S. PIO X / TRENTO: « È STATA UNA PRIORITÀ DI QUESTO CDA, PROGETTUALITÀ IN CORSO PER LA NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE »

15.58 - mercoledì 19 aprile 2023

L’ex Nave è stata una delle priorità di questo Consiglio di amministrazione: c’è una progettualità in corso per la realizzazione di nuovi alloggi da destinare all’edilizia sociale.

Sull’edificio ex Nave c’è una progettualità in atto ben definita – fa sapere la Presidente Gerosa che interviene in merito agli articoli pubblicati in questi giorni dalla stampa locale. – Il destino dell’edificio di San Pio X, chiuso da moltissimi anni, è stato fin da subito una delle priorità per l’attuale Consiglio di amministrazione, che appena insediato ha voluto approfondire, senza perdere tempo, la storia e il destino di questo importante compendio situato nel cuore della città di Trento. L’immobile era stato precedentemente inserito all’interno di una operazione di permuta con l’Opera Universitaria, ma dopo aver richiesto una serie di verifiche, aver svolto con la Struttura tutti gli approfondimenti necessari e ottenuta una nuova stima dell’immobile, in accordo con la Provincia, il board di Itea ha deciso per un cambio di rotta, che fosse rispondente alla mission sociale di Itea Spa. La Nave non sarà più oggetto di permuta per ospitare uno studentato, operazione, questa, ritenuta non conveniente per la Società alla luce delle valutazioni fatte e non più nemmeno dell’Opera alla luce dell’aggiornamento delle valutazioni, e vedrà la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare alle famiglie che ne hanno bisogno e iniettando allo stesso tempo nuova linfa vitale a uno storico quartiere del capoluogo, qual è quello di San Pio X”.

La Società con il suo nuovo Consiglio, dopo tanti anni, ha inteso dunque investire su questa opera. Dopo una serie di incontri con gli uffici tecnici della Provincia e del Comune di Trento, il Consiglio di amministrazione ha voluto inserire l’intervento di demo-ricostruzione dell’edificio, che porterà alla realizzazione di circa 36 alloggi a Trento, nella programmazione del Piano strategico triennale 2022-2024, che ha ottenuto l’avallo da parte della Giunta lo scorso dicembre.

“Nonostante l’enorme carico di lavoro che ha visto, e vede ancora, dalla fine del 2021 la Società fortemente impegnata in tantissime attività, tra le quali il PNRR e il Superbonus, l’impegno di Itea sulla Nave prosegue: – precisa la presidente Gerosa – e proprio nell’ultima seduta del 30 marzo, il Consiglio di amministrazione ha dato il via all’iter necessario per attivare la procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione per la realizzazione dei lavori che interesseranno l’edificio e, in questi giorni, la Società si sta adoperando per conferire mandato all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (A.P.A.C.) per l’espletamento, nei prossimi mesi, della procedura di gara”.