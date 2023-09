STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * DIVIN OTTOBRE: « EVENTI TUTTI I FINE SETTIMANA, SI COMINCIA CON “DIVIN WINE TREKKING“ NELLA PIANA ROTALIANA »

11.32 - giovedì 28 settembre 2023

La prima manifestazione della stagione è pronta a richiamare in numerosi borghi e città della provincia una folta schiera di appassionati di enogastronomia. Il ricco calendario di DiVin Ottobre si snoda lungo tutti i fine settimana del mese. Spazio a degustazioni di vini e specialità del periodo, tra cui i gustosi marroni, alla scoperta di cantine, aziende agrituristiche e delle meraviglie paesaggistiche immerse nei caldi colori dell’autunno.

L’autunno in Trentino è tempo di scampagnate, foliage, atmosfere e panorami suggestivi. Non solo: anno dopo anno sono sempre più numerosi i food&wine lover che scelgono questo periodo per assaporare con calma e tranquillità i suoi profumi e sapori tipici. Ecco perché anche quest’anno torna DiVin Ottobre, la kermesse di eventi organizzati dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che coinvolge numerose località trentine, tra il capoluogo e i tanti borghi che ne punteggiano le vallate, inaugurando la stagione autunnale.

Il programma abbraccia tutti i fine settimana del mese, alcuni riproposti in più occasioni per essere condivisi e vissuti da un ampio pubblico di appassionati. Davvero non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra aperitivi, degustazioni e visite guidate alla scoperta di vigneti, cantine e castelli, trekking, cene a tema, laboratori enogastronomici e proposte vacanza per vivere tutte queste iniziative intervallate da momenti di puro relax.

Si comincia domenica 1° ottobre con il Divin Wine Trekking in Piana Rotaliana, che si ripeterà anche nei fine settimana successivi: una passeggiata di circa 90 minuti per 4,6 km di tracciato, in parte su sentiero montano boschivo. Al termine del tour, ci si scalderà in enoteca, degustando alcuni tra i migliori vini Endrizzi, accompagnati da una proposta gastronomica locale. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 29 settembre chiamando il numero 0461 662672 o scrivendo a vinoteca@endrizzi.it.

Ma il menù della rassegna è davvero ricco, tra cene abbinate a passeggiate al chiaro di luna, inedite incursioni in rifugio abbracciati dalle Dolomiti di Brenta – splendide nella loro meno conosciuta veste autunnale – per scoprire i prodotti del territorio o tra i boschi della Vallagarina alla ricerca dell’emozione di ascoltare il bramito del cervo.

Senza dimenticare gli appuntamenti dedicati a prodotti come gin o vermut e gli eventi dedicati ai prodotti di stagione. Su tutti, quelli che celebrano i rinomati marroni di Drena e Castione, ma anche la Festa della Zucca o quella della Patata, per una vera e propria immersione nei sapori trentini dalla Val di Cembra all’Alto Garda, passando per la Valsugana e per il capoluogo.

Diverse le opportunità di esplorare la natura a piedi, visitare cantine e aziende agrituristiche, farsi ammaliare dalle degustazioni delle Donne del Vino al Castello di Avio, ascoltare i racconti di produttori e di artisti che si ispirano ai colori del Trentino per le loro opere, ma anche per conoscere tutti i segreti dei vini più rappresentativi del territorio o di autentiche chicche, come il Reboro in Valle dei Laghi.

Non resta quindi che scorrere il programma per lasciarsi stuzzicare da una delle sue numerose proposte! DiVin Ottobre è organizzato grazie al supporto di Trentino Marketing, al coordinamento della Strada del Vino e del Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali firmate #trentinowinefest, al sostegno della Regione Trentino Alto Adige e alla collaborazione con La Trentina.