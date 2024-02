FIEPET * TRENTO – INQUINAMENTO ACUSTICO: PETERLANA, « ATTIVITÀ ECONOMICHE, DALLO STUDIO NON SUSSISTONO ELEMENTI DA GIUSTIFICARE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI »

16.52 - martedì 20 febbraio 2024

Report inquinamento acustico della città di Trento. Peterlana (Fiepet del Trentino): Lo studio conferma che non sussistono elementi da giustificare provvedimenti restrittivi e penalizzanti per le attività economiche.

In merito al report inquinamento acustico della città di Trento e alle notizie apparse oggi sulle televisioni e media locali, non possiamo che esprimere soddisfazione per il risultato dell’indagine. Quest’ultima infatti evidenzia l’assoluta normalità della nostra città dal punto di vista dell’inquinamento acustico. Tale situazione era già stata peraltro sottolineata in passato da Confesercenti del Trentino al tavolo dell’organo di monitoraggio.

In conclusione, alla luce di quanto emerge dallo studio tecnico/acustico, riteniamo che non sussistano elementi oggettivi tali da giustificare la disposizione di provvedimenti restrittivi e penalizzanti per le attività economiche; al contrario ricordiamo che gli esercenti della città si confermano essere valore aggiunto, da tutelare anche e proprio quale presidio della sicurezza e di una buona socialità nel nostro capoluogo.

Massimiliano Peterlana

Presidente Fiepet del Trentino