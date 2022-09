UILTRASPORTI – TRENTINO * PERSONALE VIAGGIANTE: « LE AFFERMAZIONI CHE HO RILASCIATO A MEZZO STAMPA SONO FRUTTO DI CONFRONTI CONTINUI E COSTANTI, CON I LAVORATORI »

12.48 - giovedì 22 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggetto: Il segretario generale Uiltrasporti Petrolli Nicola non accetta lezioni moralistiche.

Come segretario generale della Uiltrasporti del Trentino non posso accettare le costatazioni affermate dalle varie rappresentanze: Consulta Provinciale dei genitori, Fondazione Demarchi, che tristemente e spropositatamente muovono esternazione accusatorie, su una questione e tematica significative della salute, dei nostri giovani, che saranno il futuro della società.

Sono esterrefatto da questa miopia istituzionale che invece di affrontare le problematiche le paragonano a delle fake news, quando in realtà si tratta di problematiche alla realtà attuale. In cuor mio le affermazioni che ho rilasciato a mezzo stampa sono frutto di confronti continui e costanti con i lavoratori e la federazioni sindacali, purtroppo il timore e la paura di eventuali ritorsioni, inducono ad un clima di omertà e paura.

Come rappresentante dei lavoratori ho difeso significativamente il personale viaggiante, in tutta la mia fase professionale anche quando le circostanze moralistiche e discriminatorie in generale non erano favorevoli alla sicurezza dei lavoratori del settore.

*

Per la UILTRASPORTI del Tentino

Il segretario Nicola Petrolli