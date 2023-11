SINISTRA ITALIANA * TRENTO – AGGRESSIONE OMOFOBA: « COMUNITÀ LGBTIQI+, NON RICONOSCIUTO IL DIRITTO A VIVERE QUALSIVOGLIA ORIENTAMENTO SESSUALE »

16.12 - venerdì 3 novembre 2023

Siamo venuti a conoscenza solo ieri della vile aggressione omofoba subita alcune sere fa da due studenti universitari, in centro a Trento. Numerosi sono stati i casi di omolesbobitransfobia venuti alla luce negli ultimi anni sul territorio trentino.

Stupisce e amareggia che, ancora oggi, non venga riconosciuto alla comunità LGBTIQI+, vittima di una lunga storia di discriminazioni e vere e proprie persecuzioni, il diritto a vivere con fierezza e in sicurezza qualsivoglia orientamento sessuale ed identità di genere, nel riconoscimento della pari dignità per tutte le persone.

Confermiamo il nostro impegno perché tali diritti vengano riconosciuti e venga contrastata in ogni modo qualsiasi forma di omolesbobitransfobia, a partire dalla sensibilizzazione e formazione, in ogni modo ed a ogni livello, della popolazione e della politica su queste tematiche, per diffondere un lento ma necessario cambiamento culturale nel verso dell’inclusione e del rispetto.

Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana del Trentino