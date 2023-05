DIE LANDESLISTE DER SVP WIRD DURCH DEN ARZT HUBERT MESSNER BEREICHERT, DER NEONATOLOGE WIRD ALS PARTEILOSER EXPERTE AUF DER LISTE DER SVP FÜR DEN LANDTAG KANDIDIEREN

17.47 - lunedì 8 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Hubert Messner kandidiert auf SVP-Liste für den Landtag. Die Landesliste der Südtiroler Volkspartei wird durch den Arzt Hubert Messner bereichert. Der Neonatologe wird als parteiloser Experte auf der Liste der SVP für den Landtag kandidieren.

SVP-Obmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher haben am Montag bekannt gegeben, dass der Arzt Hubert Messner für die Kandidatur auf der SVP-Liste gewonnen werden konnte. Messner, Jahrgang 1953, wird als parteiloser Experte für den Landtag kandidieren.

Hubert Messner, Arzt für Kinderheilkunde und ausgebildeter Neonatologe, hat sich als Chefarzt der Neonatologie-Abteilung am Landeskrankenhaus in Bozen große Verdienste und internationales Renommee erworben. Der in Villnöß aufgewachsene und in Girlan/Eppan wohnhafte Messner war auch über Jahre der Sprecher der Primare, wobei sein Einsatz stets der Verbesserung des Gesundheitswesens galt. Als Expeditionsarzt hat er mehrere Male seinen Bruder, den Extrembergsteiger Reinhold Messner, bei dessen Abenteuern begleitet und ist auch als Buchautor bekannt. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2018 engagiert sich Messner für soziale Projekte und steht bei Bedarf auch ehemaligen und/oder jungen Kolleginnen und Kollegen zur Seite.

SVP-Obmann Philipp Achammer freut es, dass nun auch Hubert Messner auf der SVP-Liste zu finden sein wird und bezeichnet den Kandidaten als eine große Bereicherung. „Hubert Messner kennt den Gesundheitsbetrieb so gut wie kaum jemand, ist einer der anerkanntesten Experten für das Südtiroler Gesundheitswesen und genießt eine hohe Anerkennung“, sagt Achammer.

Neben den fachlichen Qualitäten von Hubert Messner hebt Arno Kompatscher auch die menschlichen Qualitäten des ehemaligen Primars hervor: „Messner kennt nicht nur den Gesundheitsbetrieb von innen und im Besonderen auch die Sorgen und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ebenso wie jene der Patientinnen und Patienten. Als Leiter der Neonatologie in Bozen, die auch Referenzzentrum für das ganze Land ist, konnte Messner einen tiefen Einblick in das Innenleben unzähliger Südtiroler Familien gewinnen und weiß wie kaum ein anderer, mit welchen Herausforderungen Familien konfrontiert werden.“

Weitere, bisher offiziell bestätigte Kandidat/innen, die auf Landesebene nominiert werden, sind Arno Kompatscher, Philipp Achammer, Waltraud Deeg, Gert Lanz, Dieter Mayr, Annemarie Markart und Gabriele Morandell. Somit fehlen noch zwei Namen auf der Liste. Die Prozedur zur Ernennung der insgesamt 25 Kandidat/innen durch die sieben SVP-Bezirke, die Junge Generation und die SVP Ladina war am Freitag im Bezirk Bozen abgeschlossen worden.