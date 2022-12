REGIONE T N-AA/SÜDTIROL: FUGATTI E MAYER « CONSEGNÀTI I DIPLOMI AI 123 NEO PENSIONATI, GRAZIE PER IL VOSTRO SENSO DI RESPONSABILITÀ »

16.38 - mercoledì 21 dicembre 2022

Nella sala di rappresentanza del Palazzo della Regione di Piazza Dante la giunta regionale insieme al segretario generale Michael Mayer ha consegnato i diplomi ai dipendenti della Regione delle sedi di Trento e Bolzano, inclusi quelli del settore giustizia, andati in pensione nel corso dell’anno che si sta per chiudere.

Dopo tre anni di assenza a causa dell’emergenza Covid torna la tradizionale cerimonia della consegna dei diplomi per i dipendenti della Regione che hanno terminato il servizio. Allietati dalla musica degli archi dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento quest’anno sono stati 123 i pensionati della Regione delle sedi di Trento e Bolzano inclusi quelli del settore giustizia, degli anni 2020, 2021 e 2022 che sono stati premiati dalla giunta regionale.

Il Presidente della Regione Maurizio Fugatti ha voluto premiarli personalmente ringraziandoli per l’impegno profuso a favore dell’Ente e della popolazione del Trentino – Alto Adige/Süditirol.

“In questi anni molto difficili dell’emergenza pandemica è stato chiesto a tutti voi uno sforzo superiore nello svolgere il vostro lavoro. Per questo a nome mio, del Presidente Kompatscher e di tutta la Giunta regionale voglio ringraziarvi del supporto e del contributo che ciascuna e ciascuno di Voi ha fornito in tutti questi anni. Quando fuori dalla nostra Regione si parla della nostra pubblica amministrazione – ha concluso il Presidente – se ne sottolineano capacità e correttezza, efficienza, efficacia e impegno nel pubblico interesse. Sono caratteristiche richieste e valorizzate dall’autonomia che si traduce non solo in competenze gestite direttamente ma anche in un diffuso senso di responsabilità. Se la nostra Regione ha raggiunto grandi risultati nel campo economico e sociale diventando un modello in molti ambiti è anche per l’apporto della pubblica amministrazione regionale, volano di sviluppo capace di dialogare e collaborare con la comunità”.

*

WÜRDIGUNGSFEIER FÜR 123 REGIONALBEDIENSTETE, DIE IN DEN RUHESTAND GETRETEN SIND

Im Tagungssaal des Amtsgebäudes der Region in Trient händigte heute die Regionalregierung zusammen mit Generalsekretär Michael Mayr den Bediensteten der Regionalämter und der Gerichtsämter in Trient und Bozen, die im Laufe des Jahres 2022 in den Ruhestand getreten sind, Ehrendiplome aus.

Nach einer durch den Gesundheitsnotstand bedingten dreijährigen Unterbrechung fand heute die traditionelle Übergabe der Diplome an die in den Ruhestand getretenen Bediensteten der Region wieder statt. Mit musikalischer Begleitung des Streichquartetts des Haydn Orchesters von Bozen und Trient ehrte die Regionalregierung 123 ehemalige Bedienstete der Regionalämter und der Gerichtsämter in Trient und Bozen, die in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ihren Dienst beendet haben.

Der Präsident der Region Maurizio Fugatti händigte die Ehrendiplome persönlich aus und bedankte sich beim Personal für seinen Einsatz im Interesse der Regionalverwaltung und der Trentiner und Süditiroler

Bevölkerung.

„In diesen schwierigen Jahren der Pandemie erforderte die Durchführung Ihrer Arbeit noch mehr Engagement. Daher möchte ich Ihnen auch im Namen von Vizepräsident Kompatscher und aller Mitglieder der Regionalregierung für den wertvollen Beitrag danken, den Sie in all den Jahren geleistet haben. Die öffentliche Verwaltung in unserer Region ist allgemein für ihre Effizienz, Kompetenz und Korrektheit im Interesse der Gemeinschaft bekannt. Diese Eigenschaften spielen im Rahmen der Autonomie eine noch wichtigere Rolle, denn Autonomie besteht nicht nur in der Ausübung bestimmter Befugnisse, sondern auch in einem breit verbreiteten Verantwortungsbewusstsein. Wenn unsere Region in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle spielen kann und bedeutende wirtschaftliche und soziale Ergebnisse erreicht hat, ist dies auch dem Beitrag der ihrer öffentlichen Verwaltung zu verdanken, die die Entwicklung der Gemeinschaft im Sinne des Dialogs und der Zusammenarbeit fördert“, erklärte zum Schluss Präsident Fugatti.