CGIL “GIORNATE DI MARZO“ E “LE RADICI DEL SINDACATO“ * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « NESSUNA FIDUCIA NEL GOVERNO FUGATTI, ADERIAMO ALLA MANIFESTAZIONE 14/10 A TRENTO »

venerdì 13 ottobre 2023

//

Le aree di minoranza in Cgil Giornate di marzo e Le radici del sindacato aderiscono alla manifestazione di sabato 14 ottobre a Trento contro la circonvallazione ferroviaria. Un’opera non solo inutile ma dannosa per le nostre tasche, per la tutela dell’ambiente, per la sicurezza e la salute di migliaia di famiglie e dei lavoratori coinvolti nei lavori e per chi erediterà ciò che lascerà questo disastro annunciato.

Nessuna fiducia nella giunta comunale di Trento a trazione Rfi. Nessuna fiducia nel governo Fugatti. Sono entrambe facce della stessa medaglia, tanto pronti a chiudere gli occhi di fronte ai rischi ambientali noti da decenni quanto scaltri nel proteggere gli affari di Rfi, banchieri e Confindustria.

Abbiamo il diritto di decidere come spendere i soldi pubblici e di scegliere cosa è progressista e cosa non lo è. Abbiamo il dovere di difendere l’ambiente e di non lasciare macerie ai nostri figli. Solo un ampio progetto classista può rappresentare gli interessi dei lavoratori, pensionati e giovani, che guardano al sindacato come uno strumento per migliorare le proprie condizioni. Invitiamo quindi le persone a partecipare all’evento di sabato, consapevoli che sarà una tappa del percorso di lotta per un presente e un futuro migliori.

*

Giornate di marzo

Le radici del sindacato