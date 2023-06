ARCIDIOCESI TRENTO * SAN VIGILIO: OMELIA VESCOVO LAURO, « SENZA SOGNI LA VITA DIVIENE UN RENDICONTO CONTABILE, UNO STRAPPARE I FOGLI INGIALLITI »

10.56 - lunedì 26 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi, lunedì 26 giugno, la Chiesa trentina e la città capoluogo festeggiano il loro patrono San Vigilio.

La festa religiosa avrà inizio alle ore 9.30 nella chiesa di santa Maria Maggiore; da qui muoverà la processione con il prezioso reliquiario del patrono, verso la cattedrale dove sarà celebrata la s. Messa, presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi e concelebrata dal vescovo emerito Luigi Bressan, dal vescovo missionario trentino Giuseppe Filippi e da molti sacerdoti.

La Messa sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento, con inizio alle ore 9.50.

Al termine della liturgia, dopo la tradizionale benedizione del pane di San Vigilio (distribuito poi in piazza), monsignor Tisi farà dono, come accade in occasione della festa del patrono dall’inizio del suo episcopato, della Lettera alla comunità, quest’anno dal titolo “Lievito e sale”.

///

SOLENNITA’ SAN VIGILIO (Cattedrale di Trento– 26 giugno 2023)

“Quando gli uomini smettono di sognare cattedrali, non sanno più nemmeno costruire soffitte”. Davvero forte ed efficace la suggestione di Emmanuel Mounier.

Senza sogni, senza immaginazione, la vita diviene un rendiconto contabile, uno strappare i fogli ingialliti dal calendario dell’esistenza.

Decisiva è la modalità con cui immaginiamo e sogniamo la nostra vita, la vita delle nostre comunità, ecclesiali e civili. Anche le neuroscienze lo confermano: prima il cervello immagina, poi realizza.

Tutti, penso, riconosciamo che il nostro oggi si alimenta spesso di narrazioni e immaginazioni negative, scontate, prive di forza generativa.

Pensiamo la vita, le comunità come un fortino chiuso, dove a dettare il passo è la paura, la diffidenza, il porsi in difesa.

Ben diversa sarebbe la prospettiva se pensassimo la vita come casa dalle porte spalancate, pronta ad accogliere novità e sorprese.

Nonostante tutte le défaillance, non c’è niente di più affascinante dell’essere umano. Un concentrato di paradossi, desideri e sogni. Ognuno di noi è un essere desiderante, perennemente eccedente, sempre alla ricerca di una pienezza di vita.

Se questo è l’umano, la grande sfida dell’ora presente è prendersi cura della stima dell’altro, dire parole buone sulla realtà che ci circonda, trasformare i nostri dialoghi in benedizione, far emergere il bene. Purtroppo, lo dobbiamo ammettere, ci fossilizziamo nel rimarcare mancanze e difetti, consolandoci con la svalutazione di chi ci sta intorno.

Come possiamo frequentare parole buone in questo tempo così difficile, a cui ben si addice l’espressione del profeta Ezechiele “giorni nuvolosi e di caligine”?

Ancora una volta ci soccorre la Parola di Dio: “Io stesso cercherò le mie pecore” (Ez 34,11), “ora in Cristo Gesù voi siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo” (Ef 2,13), “il buon pastore offre la vita per pecore” (Gv 10,11).

Questa Parola apre le porte alla speranza, racconta la fede di Dio. Sì, proprio la fede “di” Dio, la sua fiducia sconfinata nell’uomo, il suo credere in noi senza se e senza ma, il suo amarci incondizionato, documentato dal sangue versato per noi. Mi verrebbe da dire che in questo momento è rimasto solo Dio a credere nelle potenzialità dell’umano. Credere è confessare che Dio si fida dell’uomo. È far nostra la fiducia che riceviamo da Lui.

Nel Vangelo di Matteo viene ricordato agli apostoli che, se avessero avuto una fede pari a un granello di senape, avrebbero compiuto cose straordinarie. Spesso queste parole si interpretano come un rimprovero agli apostoli, che non avrebbero avuto una fede abbastanza “forte”. Paradossalmente sarebbe invece corretto dire che la nostra fede è inefficace perché non è sufficientemente “piccola”. Su di essa si sono accatastate tante cose secondarie che la opprimono. Togliamoci questa zavorra e torniamo a frequentare la fede di Dio, il suo amore gratuito. Dio immagina per l’uomo serenità, vita, felicità. Lo pensa fratello e sorella dentro la danza del “noi”. Vigilio, scrivendo a Crisostomo in lode dei martiri, afferma senza esitazione che i fatti non riescono ad essere narrati dalle parole, riconosce che la vita, soprattutto quando è attraversata dal dono, va ben oltre qualsiasi narrazione. Dio immagina l’uomo, la Chiesa impegnati nella gioia di custodire e di rispondere dei propri fratelli e sorelle. In definitiva, essere credente non è tanto cercare la propria salvezza, ma operare per la felicità e il benessere degli altri. Quando manca questa dimensione all’esperienza di fede, si finisce – come ricorda la Lettera agli Efesini – nella condizione di chi è senza Cristo, senza speranza, senza Dio.

Per la nostra Chiesa diocesana c’è la concreta possibilità di raccontare il sogno di Dio, indossando il grembiule per farsi serva della gioia degli uomini, diventando lievito e sale per questa umanità stanca e senza speranza.