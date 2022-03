TIM * RIORGANIZZAZIONE: « IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024, CREAZIONE DI DISTINTE LEGAL ENTITIES – NETCO – SERVCO (CONSUMER ENTEPRISE E TIM BRASIL) »

22.05 - mercoledì 2 marzo 2022

TIM: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024

APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024 CHE AVVIA UN PERCORSO DI TRASFORMAZIONE BASATO SULLA CREAZIONE DI DISTINTE LEGAL ENTITIES, NETCO E SERVCO (CONSUMER, ENTEPRISE E TIM BRASIL), SUPERANDO IL MODELLO DI INTEGRAZIONE VERTICALE

DATO MANDATO ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI SVILUPPARE IL PROGETTO ESECUTIVO DI RIORGANIZZAZIONE CHE VERRÀ PRESENTATO ENTRO LA SEMESTRALE. TALE PROGETTO SARÀ IN GRADO DI FAR EMERGERE IL VALORE INSTRINSECO DEGLI ASSET DI GRUPPO

PREVISTA, CON L’ATTUALE CONFIGURAZIONE, UNA LEGGERA CRESCITA DEI RICAVI DA SERVIZI E LA STABILIZZAZIONE DELL’EBITDA NEL PERIODO 2022-2024

TIM BRASIL ACCELERA IL SUO PERCORSO DI CRESCITA GRAZIE ALLE SINERGIE E ALLA PIENA INTEGRAZIONE DEGLI ASSET DI TELEFONIA MOBILE DI OI

IN VIA DI FINALIZZAZIONE LA VALUTAZIONE DEGLI ADVISOR SULLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI KKR, SEGUIRA’ LA DECISIONE DEL BOARD

GRANDE ATTENZIONE AL CONTENIMENTO DEI COSTI IN UN CONTESTO DI SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE

DEFINITI I NUOVI TARGET ESG: INTRODOTTI OBIETTIVI SULLA CIRCULAR ECONOMY, GENDER EQUALITY, DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI E ZERO EMISSIONI NETTE ENTRO IL 2040

*

TIM: THE BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED 2022-2024 INDUSTRIAL PLAN

THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED THE 2022-2024 INDUSTRIAL PLAN, WHICH LAUNCHES A TRANSFORMATION PATH BASED ON THE CREATION OF DISTINCT LEGAL ENTITIES, NETCO AND SERVCO (CONSUMER, ENTERPRISE AND TIM BRASIL), MOVING BEYOND THE VERTICAL INTEGRATION MODEL

MANDATED THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER TO DEVELOP THE EXECUTION PLAN OF THE REORGANIZATION TO BE PRESENTED BEFORE HALF YEAR RESULTS. THIS PROJECT WILL UNLOCK THE INTRINSIC VALUE OF GROUP ASSETS

SERVICE REVENUES, WITH THE CURRENT CONFIGURATION, ARE EXPECTED TO GROW SLIGHTLY AND EBITDA IS EXPECTED TO STABILIZE OVER THE PERIOD 2022-2024

TIM BRAZIL ACCELERATES ITS GROWTH PATH THANKS TO THE SYNERGIES AND THE FULL INTEGRATION OF OI’S MOBILE ASSETS

ADVISORS’ ASSESSMENT OF KKR’S EXPRESSION OF INTEREST WILL BE FINALIZED SHORTLY, BOARD’S DECISION TO FOLLOW

STRONG ATTENTION ON COST SAVINGS IN A FRAMEWORK OF EMPLOYMENT SAFEGUARDING

NEW ESG TARGETS DEFINED: INTRODUCED TARGETS RELATED TO CIRCULAR ECONOMY, GENDER EQUALITY, DISSEMINATION OF DIGITAL SERVICES AND ZERO NET EMISSIONS BY 2040