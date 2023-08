PT * PREMIO GIORNALISTICO “GIOVANI E FUTURO”: « C’È TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE, PER F ISCRITTI ALL’ALBO DEI GIORNALISTI FINO AI 35 ANNI D’ETÀ »

14.50 - giovedì 24 agosto 2023

La scadenza per partecipare al concorso è stata prorogata al 31 ottobre 2023. Premio giornalistico “Giovani e futuro”: c’è tempo fino al 31 ottobre

Il premio giornalistico nazionale è promosso dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il settimanale Famiglia Cristiana. È alla sua prima edizione e i destinatari del bando sono giornalisti fino ai 35 anni d’età. Focus tematico il protagonismo dei giovani nella società odierna. Saranno premiati i migliori servizi giornalistici che avranno raccontato questa dimensione con inchieste e reportage su tv/radio, stampa cartacea e agenzia di stampa/giornali online. Per ognuna delle 3 sezioni previste dal bando vi sarà un riconoscimento economico pari ad € 1.500 euro, sponsorizzato dal Lions Club International Trento Host. Il termine per partecipare al premio è stato posticipato al 31 ottobre 2023.

Il premio è aperto a giovani fino ai 35 anni d’età iscritti nell’albo dei giornalisti professionisti, pubblicisti o nel registro dei praticanti alla data del 30 settembre 2023 che, con servizi, inchieste e reportage, hanno trattato i temi centrali del premio. Ciascun partecipante può presentare opere già pubblicate, trasmesse o diffuse su una testata giornalistica registrata – sia essa cartacea, televisiva, radiofonica o on-line – nel periodo compreso dall’1 agosto 2022 al 30 settembre 2023.

Il tema del bando – “Giovani e futuro” – vuole indagare il mondo giovanile oggi combattuto tra le difficoltà occupazionali e la costruzione di una famiglia, il desiderio di avere figli e le prospettive di carriera. Un mondo complesso, eterogeneo, all’interno di una comunità che è in continua evoluzione e dove la condizione giovanile si fa largo cercando una sua identità al fine di costruire, da protagonisti, la società del domani.

Presidente della giuria di valutazione è Susanna Petruni, giornalista Rai. Il premio si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige ed è sponsorizzato dal Lions Club International Trento Host.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2023.

Sezioni del Premio:

PRIMA SEZIONE: Sezione rivolta ad opere pubblicate su carta stampata, quotidiani e periodici;

SECONDA SEZIONE: Sezione rivolta ad opere trasmesse o diffuse via radio e frequenze televisive;

TERZA SEZIONE: Sezione rivolta ad opere trasmesse o diffuse da testate giornalistiche on-line o da agenzia di stampa.

Per ogni sezione prevista dal bando vi sarà un riconoscimento economico pari ad € 1.500.