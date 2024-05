MASÈ (LA CIVICA) * EUROPEE: « PRESENTI AL CONGRESSO SVP, PER RIMARCARE IL SOSTEGNO AL CANDIDATO DORFMANN »

11.05 - venerdì 3 maggio 2024

Cons. Masè al congresso della SVP per rimarcare il nostro sostegno al candidato Dorfmann é con grande soddisfazione che, come La Civica, abbiamo accettato l’invito a partecipare al 66° Congresso della SVP a Merano che come motto ha scelto: “Determinato per l’Europa”.

Il tema centrale del Congresso sarà, oltre che l’elezione della nuova Presidenza del Partito, la presentazione del candidato al Parlamento Europeo per le elezioni del’ 8 e il 9 giugno 2024. La richiesta di sostenere Herbert Dorfmann che la SVP ci ha rappresentato è stata accolta dal nostro partito nell’ottica di rafforzare l’area territoriale civica e autonomista a tutti i livelli,

appoggiando un candidato che si è contraddistinto nei precedenti mandati per aver sempre sostenuto i valori autonomisti delle terre di montagna, riconoscendo l’importanza di un’Europa forte che valorizzi il ruolo delle Regioni e degli Enti locali.

Riteniamo infatti che questo appoggio e la presenza di oggi a Merano siano passaggi particolarmente significativi in un percorso di definizione di un’area politica saldamente territoriale, dalla matrice identitaria, radicata nella storia ma che sappia guardare con

competenza al futuro per continuare a lavorare al meglio, in tutti i livelli istituzionali, per la nostra terra.

Cons. Vanessa Masè

Vice presidente de La Civica