LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « LAURA RADI, « SPERO DI PORTARE IN CONSIGLIO TUTTA LA MIA DETERMINAZIONE E PROPOSITIVITÀ »

11.47 - giovedì 24 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Laura Radi, di Rovereto, è un nuovo bel volto politico della Lista Fugatti Presidente che gareggerà alle prossime elezioni provinciali. Laureata in Scienze politiche, ha poi deciso di seguire, con impegno e abnegazione, la strada dell’azienda di famiglia attiva nel settore della Chimica industriale, di cui è attualmente Presidente.

Rispettata, stimata da tutti, risponde pienamente ai requisiti di competenza e serietà che come lista consideriamo fondamentali. “Ho deciso di mettermi in gioco in prima persona – spiega Radi – perché la Lista Fugatti Presidente, capeggiata da Achille Spinelli, rappresenta senza dubbio un unicum nell’attuale panorama politico provinciale sia in termini di qualità dei suoi rappresentanti sia in termini di impegno programmatico relativamente all’interesse di lavoratori, famiglie e imprese. Spero di poter portare in Consiglio tutta la mia determinazione e propositività”.

“La presenza di Laura Radi tra le candidature – osserva dal canto suo il segretario e capolista Achille Spinelli – eleva ulteriormente il livello della Lista Fugatti Presidente, e conferma la nostra particolare attenzione alla qualità nella selezione dei profili dei candidati, attenzione certamente dovuta quando ci si propone per amministrare la cosa pubblica nell’interesse esclusivo delle nostre comunità. Benvenuta tra noi, Laura!”.