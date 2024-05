SMR – SOCIETÀ MULTISERVIZI ROVERETO (TN) * BILANCIO 2023: « UTILE A 67,4 MILA EURO / EBITDA DI 458 MILA EURO / RINOMINATO IL CDA »

09.38 - venerdì 3 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggi, giovedì 02 maggio, si è tenuta l’assemblea dei soci di Società Multiservizi Rovereto s.r.l. (S.M.R.), la “in house” del Comune di Rovereto presieduta da Marco Pedri che gestisce le farmacie comunali, la sosta, gli impianti sportivi, i teatri, i servizi cimiteriali e la videosorveglianza nella Città della Quercia.

La sindaca facente funzione Giulia Robol ha approvato il bilancio 2023 e il Piano delle Attività 2024 ed ha espresso soddisfazione per gli obiettivi realizzati e per il ruolo assunto dalla società nell’ambito della gestione dei servizi per i cittadini: “SMR ha saputo interpretare e realizzare gli obiettivi affidatigli, pur in un contesto generale che ha visto e vede ancora elementi di difficoltà e di incertezza. Il Piano di attività 2024 prevede iniziative volte a misurare e migliorare la qualità dei servizi e l’impatto sociale che SMR può generare. Da questo punto di vista sarà molto importante lo strumento del Bilancio Sociale (il primo per la società) che vede impegnati il management e la struttura e che vedrà una prossima concretizzazione”.

Il socio Comune ha rinnovato le cariche del c.d.a. confermando sia il presidente Pedri che i consiglieri Francesca Martinelli e Marco Giovanelli. Giulia Robol: “ringrazio il presidente Pedri e i consiglieri Martinelli e Giovanelli per la loro disponibilità a proseguire nella loro opera, potendo garantire la continuità nella buona gestione della società anche per l’esercizio 2024. La ormai prossima scadenza di questa amministrazione comunale e il conseguente prossimo insediamento di una nuova amministrazione a Palazzo Pretorio ci hanno indotto a ritenere opportuno nominare le cariche di SMR per un termine più breve ma sufficiente a garantire stabilità di governance alla società”.

Nella sua relazione il presidente Pedri ha tracciato il bilancio delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti nell’ultimo triennio, che ha visto la società perseguire e centrare gli obiettivi affidatigli dal socio, tornare stabilmente in attivo e avviare numerose iniziative di investimento: “con il 2023 si può ritenere conclusa la complessa fase di affermazione e di sviluppo della società come era stata immaginata dal socio fin dalla trasformazione, da AMR azienda speciale a SMR società in house. Grazie agli strumenti adottati e alle risorse generate, l’azione del management è già oggi maggiormente indirizzata sulla qualità e sull’innovazione dei servizi gestiti, con l’intrapresa di azioni che mettono al centro la nostra utenza, sia quella già fidelizzata che quella potenziale, così come i nostri molteplici e importanti stakeholders. I nuovi obiettivi e indirizzi che il socio affiderà a SMR nei prossimi mesi guideranno l’azione di governance della società nei prossimi anni. Ringrazio tutti i collaboratori e il personale di SMR per l’importante impegno profuso e per la consapevolezza dell’importanza e del privilegio di operare, sempre meglio, a favore del contesto economico e sociale cittadino”.

Il 2023 si è chiuso con un valore della produzione che, trainato dallo sviluppo dei servizi, ha raggiunto il nuovo massimo storico, pari a 8,66 milioni di euro, con un EBITDA di 458 mila euro. L’utile è pari a circa 67,36 mila euro per via dell’aumento del fondo rischi a 120,20 mila euro. Il patrimonio netto è di conseguenza ulteriormente aumentato, raggiungendo i 4,52 milioni.

Per il 2024 il management prevede, oltre al mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il completamento del Piano di Sviluppo Organizzativo 2023-24 (che contempla diverse azioni di miglioramento riguardanti il personale), anche la realizzazione dei progetti di investimento programmati che vengono stimati in totali 775 mila euro suddivisi in: 410 mila nel settore farmacie; 180 mila nel settore sosta; 15 mila nel settore impianti sportivi; 70 mila nel settore cimiteriale; 100 mila nei servizi di sede.

SINTESI DEI DATI DI BILANCIO 2023

fatturato complessivo pari a 8.659,9 mila euro, in incremento di 164,7 mila rispetto al 2022 (+1,9%), con il seguente dettaglio:

 farmacie) 4.832 mila euro (- 222 mila); NB: ricavi in linea con 2022 al netto del servizio tamponi Covid-19

 servizio sosta) 1.978 mila euro (+ 201 mila);

 impianti sportivi) 747 mila euro (+ 206 mila);

 sale servizi teatrali) 323 mila euro (+ 107 mila);

 servizi cimiteriali) 428 mila euro (- 19 mila);

 Videosorveglianza) 84 mila euro (+ 32 mila);

 Progetto FSO) 225 mila euro (- 127 mila);

 altri 43 mila euro circa.

 costi operativi per complessivi 2.271 mila euro, in incremento di 198 mila rispetto al 2022;

 costi del personale e servizi esternalizzati per complessivi 2.826 mila euro, in incremento di €. 127 mila sul 2022;

 EBITDA 458 mila euro, in riduzione di 148 mila sul 2021;

 ammortamenti e accantonamenti per 516 mila euro, in incremento di €. 92 mila sul

2022;

 investimenti effettuati per 516, in incremento di 323 mila sul 2022;

 risultato netto (utile) €. 67,4 mila euro.