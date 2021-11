DIA E GUARDIA DI FINANZA * LA SPEZIA: « CONFISCATI BENI PER UN VALORE DI 5 MILIONI A PERSONA GIÀ CONDANNATA IN PRIMO GRADO PER USURA »

GDF - GUARDIA FINANZA BERGAMO * REATI TRIBUTARI: « FATTURE FALSE PER 40 MILIONI, 4 ARRESTATI PER RICICLAGGIO E 22 INDAGATI ANCHE PER USURA ED ESTORSIONE » COINVOLTE NELLE INDAGINI 24 SOCIETÀ CON SEDE IN ITALIA, POLONIA, REPUBBLICA SLOVACCA E SLOVENIA SEQUESTRATI BENI PER 27 MILIONI DI EURO.