PD TRENTINO – INTERROGAZIONE * TANGENZIALE TRENTO: « INCIDENTI STRADALI, NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI QUANTI SONO STATI? »

07.54 - giovedì 15 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Interrogazione a risposta scritta. Sono ancora molti gli incidenti che hanno luogo su una arteria importantissima della mobilità cittadina: la tangenziale di Trento. Qui la velocità è costantemente eccessiva e i controlli con autovelox mobili sono rari. Questo la rende la strada più pericolosa del Trentino e a dirlo è stato anche un report dell’ACI del 2019 che ha approfondito, tra le altre, anche la nostra situazione regionale. Da questa indagine si ricava che la strada più pericolosa è proprio l’anello intorno alla città, in particolare la diramazione nord verso il casello autostradale e la parte da Piedicastello a Campotrentino, ma anche la Piedicastello-Ravina e il tratto del Bus de Vela.

Il report dell’ACI è notevolmente datato, ma la situazione purtroppo non è cambiata da allora perché gli incidenti, anche mortali, sono una costante.

Conseguenti ai tragici eventi sanitari, sono i danni sociali ed economici per lavoratori e aziende a causa delle code chilometriche che si creano in tangenziale. Tra l’altro, l’alto tasso di incidentalità crea un problema alla viabilità cittadina, che non è attrezzata per sopportare un traffico eccessivo, considerato che molte persone decidono quindi di evitare la tangenziale proprio perché pericolosa con automobilisti scorretti che eccedono nella velocità.

Inoltre, la segnaletica relativa ai limiti di velocità non è omogenea, con tratti a 70 km/h e altri a 90 km/h; il limite dei 90 km/h risulta eccessivo e inadeguato presso le entrate e le uscite della tangenziale e presso gli accessi alle aree di servizio.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. i volumi di traffico sulla tangenziale di Trento per ciascuno degli ultimi 5 anni;

2. quanti sono stati gli incidenti stradali rilevati annualmente sulla tangenziale di Trento negli ultimi cinque anni;

3. quali sono i tratti più pericolosi e dunque con più incidenti;

4. i dati della mortalità e dei feriti a causa di incidenti sulla tangenziale;

5. quanti controlli con auto-velox mobili sono stati eseguiti annualmente negli ultimi cinque anni;

6. quali azioni intende eseguire nel breve periodo la Giunta Provinciale per rilevare la velocità nei punti più critici della tangenziale e per far sanzionare gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità o che utilizzano il cellulare alla guida;

7. quali azioni intende eseguire nel breve periodo la Giunta Provinciale per ridurre il limite di velocità in prossimità delle entrate e uscite delle aree di servizio e per rendere omogeneo il limite di velocità sull’intero percorso della tangenziale;

8. quali azioni intende eseguire nel breve periodo la Giunta Provinciale per ridurre le code e migliorare la scorrevolezza dei flussi di traffico presso lo svincolo di Trento Centro.

*

Mariachiara Franzoia

Paolo Zanella

Francesca Parolari

Alessio Manica

Lucia Maestri

Michela Calzà

Andrea de Bertolini