RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * OSPITI: « RENATO ZERO – MASSIMO RANIERI – VINCENZO MOLLICA – FICARRA E PICONE ED IL MUSICAL ‘MARE FUORI’ (10/12 -14.00) »

20.01 - sabato 9 dicembre 2023

Domenica 10 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la tredicesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio per questa puntata che sosterrà la maratona Telethon, promossa dalla Rai e dalla Fondazione Telethon. La puntata si aprirà con l’atteso arrivo in studio di Renato Zero che presenterà il suo ultimo e attesissimo album ‘Autoritratto’, uscito l’8 dicembre e contenente tredici brani, dei quali 7 inediti. Ancora musica con Massimo Ranieri, che oltre a ripercorrere le tappe più significative della sua lunga carriera, si esibirà con il suo nuovo singolo dal titolo “Sorridi è Natale”.

Vincenzo Mollica, ex giornalista del Tg1, sarà in studio per presentare il suo spettacolo dal titolo ‘L’arte di non vedere’, un racconto con tanti aneddoti e ricordi che porterà in scena a Roma, all’Auditorium Parco della Musica l’11 gennaio 2024 e a Milano, al Teatro Arcimboldi, il 15 gennaio. Per il cinema, arriveranno in studio Ficarra e Picone per presentare il film ‘Santocielo’, in uscita al cinema il 14 dicembre per la regia di Francesco Amato. L’attore Toni Servillo, interverrà per presentare il film ‘Adagio’, regia di Stefano Sollima, ambientato nella Roma di oggi. La puntata si concluderà con l’esibizione di Andrea Sannino e del cast del musical ‘Mare Fuori’, che debutterà al Teatro Augusteo di Napoli il 14 dicembre, per la regia di Alessandro Siani.