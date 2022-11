CLAUDIO CIA (FDI) * VISITE RSA: « AL FAMILIARE SPROVVISTO DI “GREEN PASS’ È IMPEDITO L’INGRESSO, CRUDELTÀ PRIVA DI SENSO PER I NOSTRI ANZIANI »

23.40 - martedì 22 novembre 2022

Signor Direttore,

invio di seguito la mia lettera sul tema delle visite in Rsa Confido possa trovare spazio sul giornale. Grazie e buona serata.

In un recente passato il bullismo istituzionalizzato degli obblighi derivanti dall’infezione da SARS-CoV-2 ha creato e alimentato divisioni inutili che hanno finito per lacerare ed esasperare le relazioni tra individui. Un’esperienza terribile per tutti che sembrerebbe esaurita, ma che per molti pare non finire mai.

Penso ai tanti anziani ospiti delle Rsa e ai loro familiari ancora oggi sotto scacco di provvedimenti restrittivi; costretti cioè ad esibire la certificazione verde Covid-19 per potersi riabbracciare.

Siamo all’assurdo: infermieri e Oss non vaccinati sono potuti rientrare in servizio (meno male), gli ospiti accompagnati possono uscire ed entrare dalla struttura, incontrare persone, partecipare a qualunque evento pubblico e così via, ma al familiare sprovvisto di Green pass è impedito l’ingresso e la vicinanza ai propri affetti.

Questo succede solo nelle Rsa, tant’è che recentemente sono stato a visitare un paziente ricoverato in ospedale e nessuno mi ha chiesto il Green pass (a dimostrazione che oggi chiederlo è ridicolo).

Dunque una crudeltà priva di senso che costringe molti dei nostri anziani a vivere gli ultimi anni della loro vita, fatta di fatiche e sacrifici, privati dei volti e delle attenzioni dei loro cari.

Non posso credere che la prevenzione debba costringere alla tristezza, ed è ancor più intollerabile se viene giustificata in nome della compassione.

Auspico che in vista delle imminenti festività natalizie, la politica si metta la mano sul cuore e si prenda la responsabilità di porre fine a questo paradosso.

*

Claudio Cia

Consigliere Provincia autonoma Trento – Presidente FdI Trentino