08.56 - sabato 2 marzo 2024

Un giorno in pretura. St 2023/24 – Rosa e Olindo, l’ultima sentenza. Sulla condanna all’ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano per la strage di Erba, si sono scatenate da anni molte polemiche. In occasione dell’apertura del processo di revisione che si celebrerà a Brescia per stabilire se Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati vittime del più clamoroso errore giudiziario della cronaca