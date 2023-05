FEDERCOOP – “PARTECIPAZIONI COOPERATIVE“ * NOMINE: « MIRKO PEDRINI PRESIDENTE, È SUBENTRATO A FLAVIO PAROLARI »

10.00 - lunedì 8 maggio 2023

Partecipazioni Cooperative, Mirko Pedrini presidente. La società, fondata dal sistema cooperativo, detiene una partecipazione di 4,2 milioni nel Fondo Housing Sociale, che nel 2022 ha garantito alloggio a 516 famiglie trentine.

Il motore finanziario dell’housing sociale cooperativo gode di buona salute e ha una nuova guida: Mirko Pedrini, ingegnere, direttore della cooperativa edile Lavoro Brione, infatti, è subentrato al presidente ‘storico’ Flavio Parolari, al quale è andato il ringraziamento per l’impegno e la dedizione da parte dei soci.

La società, promossa dalla Federazione Trentina della Cooperazione e partecipata da Consorzio Lavoro Ambiente, Consolida, Promocoop, Cooperfidi, Casse Rurali e Fondo Comune, ha consentito al movimento cooperativo di entrare nel mercato dell’housing sociale, contribuendo non solo ad offrire appartamenti a canone calmierato a persone in condizione di debolezza o svantaggio economico, ma anche ad avviare per loro tutta una serie di servizi che vanno dalla gestione tecnico amministrativa dei vari contratti (affidata a CoopCasa), al valore aggiunto sociale presidiato dalla cooperativa Kaleidoscopio.

Partecipazioni Cooperative srl ha acquisito una piccola quota del Fondo SH Trentino, pari a 4,2 milioni dei 106 totali di capitale (4%), contribuendo alla realizzazione di 25 interventi che hanno garantito alloggio a 516 famiglie nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti. Alloggi sorti nei 12 comuni trentini considerati ad alto fabbisogno abitativo, proponendo appartamenti con un canone di affitto scontato del 30% rispetto al mercato, per un periodo minimo di 8 anni. Trascorso questo tempo, il 20% degli appartamenti potrà essere venduto e quindi dare origine ad un ulteriore nuovo valore.

A fine 2022 il Fondo ha distribuito 856 mila euro di proventi ai soci, dei quali 35 mila a Partecipazioni Cooperative.