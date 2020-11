MANICA (PD) * DISCARICHE PILCANTE E SARDAGNA: « BENE LO STOP PER LO STRALCIO DEI DUE SITI DAL PIANO DELLA PAT »

Si apprende oggi dello stralcio dal Piano discariche della Provincia delle previsioni relative ai siti di Pilcante di Ala e di Sardagna. Nei mesi scorsi il Partito Democratico del Trentino ed il Gruppo Consiliare avevano più volte espresso la propria preoccupazione in merito alla possibilità di attivazione di questi due siti, e abbiamo esercitato il nostro ruolo di controllo sia con interrogazioni in Consiglio provinciale sia, su mia richiesta, con il sopralluogo da parte dei membri della Commissione consiliare competente per materia.

In data 10 settembre 2019 infatti, anche alla luce delle deliberazioni contrarie di Comuni e Comunità di valle e vista la preoccupazione ingenerata sul territorio dalle voci di apertura delle discariche, avevo formalizzato la richiesta di programmare un sopralluogo della Terza Commissione al sito individuato per la possibile discarica di Pilcante e a quella dismessa di Sardagna. Il sopralluogo aveva poi avuto luogo in data 25 settembre, occasione preziosa per lo scrivente e per la collega Ferrari che vi ha partecipato per comprendere puntualmente le problematiche e le ragioni delle comunità e dei comitati.

Non posso quindi che esprimere la piena soddisfazione del Gruppo Consiliare per lo stralcio dei due siti dal piano discariche della Provincia.

Cons. Alessio Manica

Per il Gruppo Consiliare del PDT