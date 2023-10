LEGA SALVINI * AMMINISTRATIVE PAT: « IL SOTTOSEGRETARIO MORELLI A TRENTO, ALLE 11.00 CON L’ON. CATTOI PER LA GESTIONE DEI GRANDI CARNIVORI »

17.23 - mercoledì 4 ottobre 2023

Lega: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli a Trento Venerdì 6 ottobre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli sarà a Trento a sostegno della ricandidatura di Maurizio Fugatti a Presidente della Provincia e della lista Lega Fugatti Presidente.

Alle ore 11.00 terrà una conferenza stampa nella sede della Lega Trentino in piazza Cesare Battisti con la deputata Vanessa Cattoi per annunciare quali azioni si vuole promuovere sulla Gestione dei Grandi carnivori nelle Province di Trento e Bolzano.

Alle 12.00 sarà poi presente al Gazebo della Lega in via Belenzani a Trento.

