SEN. UNTERBERGER (AUT) * AUTONOMIE SPECIALI: « BENE CHE LA PRESIDENTE MELONI ABBIA CONFERMATO IL SUO IMPEGNO PER IL RIPRISTINO DELLE COMPETENZE PERSE »

16.36 - giovedì 23 novembre 2023

“Bene che la Presidente Meloni abbia confermato il suo impegno per il ripristino delle competenze perse dalle autonomie speciali. Tuttavia ci aspettavamo una risposta più puntuale sui tempi, dimostrando così di passare finalmente dalle parole ai fatti.”

Così la Presidente del Gruppo per le Autonomie Julia Unterberger sul Question Time con la Presidente Meloni.

“In diverse occasioni – aveva detto nel question time – le autonomie speciali hanno richiamato l’attenzione del Governo sull’erosione delle loro competenze dopo la riforma costituzionale del 2001.

In questi anni si è infatti sedimentato un orientamento centralista, confermato dal susseguirsi di impugnazioni delle leggi regionali e provinciali e dalle sentenze della corte costituzionale.

Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, il ripristino delle competenze è anche una questione di diritto internazionale: fu il livello di autonomia raggiunto nel 1992 a convincere l’Austria a rilasciare la “quietanza liberatoria”, mettendo fine alla controversia internazionale sollevata nel 1960 all’ONU.

A riguardo – ha ricordato la senatrice della SVP alla Presidente Meloni – lei prese un impegno nel suo discorso d’insediamento, dicendo che il suo Governo avrebbe operato per il ripristino delle competenze agli standard del 1992.

Per questo motivo, lo scorso ottobre, il Presidente Kompatscher, in qualità di coordinatore delle Autonomie Speciali, Le ha simbolicamente presentato una proposta di legge costituzionale. Il testo mira a definire i limiti alle rispettive competenze di Stato, Regioni e Province speciali e ad introdurre il principio dell’intesa per le modifiche future degli statuti speciali. Bene che lei abbia rinnovato il suo impegno ma, trattandosi di un iter abbastanza lungo e complesso, se davvero il Governo vuole tenere fede alle sue promesse, occorre partire quanto prima.”

UNTEBERGER AN MELONI: VERLORENE KOMPETENZEN DER SONDERAUTONOMIEN WIEDERHERSTELLEN

„Es ist positiv, dass Präsidentin Meloni ihren Einsatz für die Wiederherstellung der Zuständigkeiten der Sonderautonomien erneuert hat. Allerdings haben wir eine konkretere Antwort in Bezug auf die Zeiten der Umsetzung erwartet. Den Worten müssen endlich Taten folgen.“

Das fordert die Vorsitzende der Autonomiegruppe, Julia Unterberger, in der Fragestunde im Senat von Präsidentin Meloni.

“Die Sonderautonomien haben die Regierung mehrfach auf die Aushöhlung ihrer Zuständigkeiten nach der Verfassungsreform von 2001 aufmerksam gemacht.

In den letzten Jahren hat sich nämlich eine zentralistische Ausrichtung durchgesetzt, was an einer Reihe von Anfechtungen von Gesetzen der Regionen und Provinzen und die diesbezüglichen Urteile des Verfassungsgerichts ersichtlich ist.

Im Fall der Autonomen Provinz Bozen ist die Wiederherstellung der Zuständigkeiten auch eine Frage des Völkerrechts: Es war der 1992 erreichte Stand der Autonomie, der Österreich davon überzeugte, die Streitbeilegungserklärung zu erteilen und damit den 1960 vor der UNO aufgeworfenen internationalen Streit zu beenden.

„In diesem Zusammenhang”, erinnerte die SVP-Senatorin Präsidentin Meloni, “haben Sie sich in Ihrer Antrittsrede verpflichtet, die Wiederherstellung der Zuständigkeiten von 1992 durchzuführen. Aus diesem Grund hat Präsident Kompatscher, in seiner Eigenschaft als Koordinator der Sonderautonomien, Ihnen im vergangenen Oktober einen Vorschlag für ein Verfassungsgesetz übergeben, das die Grenzen der jeweiligen Zuständigkeiten des Staates und der Sonderregionen festlegen und das Prinzip der Zustimmung zu künftigen Änderungen der Sonderstatuten einführen soll.

Dieser Text muss zügig dem Ministerrat vorgelegt werden, da eine Verfassungsreform lange Umsetzungszeiten hat. Nur so kann das Versprechen, das bei der Einsetzung der Regierung gegeben wurde, eingelöst werden”.