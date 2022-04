“GRAPPA DEL TRENTINO“ * “VINITALY“: PILZER, « CI PRESENTEREMO IN PARTNERSHIP CON IL CONSORZIO VINI DEL TRENTINO, CON UVE BIANCHE – AROMATICHE – A BACCA ROSSA »

14.14 - lunedì 04 aprile 2022

Vinitaly nuovo, look nuovo. Pad. 3 (Trentino) Stand D1, sono le nuove coordinate per trovare l’Istituto Tutela Grappa del Trentino e scoprire i gioielli della distillazione storica in uno spazio che ospiterà la totalità delle etichette dei soci che hanno fornito una grappa giovane e una invecchiata. La vera novità che si noterà nello spazio, ampiamente visibile grazie alla posizione all’ingresso del padiglione Trentino, sarà la condivisione con lo stand del Consorzio Vini del Trentino che da qualche mese ha stretto una partnership con l’Istituto per la promozione.

«Un riposizionamento in tutti i sensi, anche di spazio, per la grappa del Trentino a Vinitaly che, grazie alla nuova collaborazione con il Consorzio Vini del Trentino, si presenta ancora più compatta – spiega il presidente dell’Istituto, Bruno Pilzer – e in occasione del ritorno a Vinitaly punteremo a raccontare i nostri prodotti della tradizione in chiave moderna, con uno sguardo ai nuovi consumatori che già cominciano ad affacciarsi alla realtà della distilleria».

A Vinitaly si potranno inoltre scoprire le ultime annate in commercio. Nell’aria dell’Istituto sarà possibile anche per i neofiti e gli appassionati avvicinarsi alla grappa di qualità attraverso degustazioni guidate e dei veri e propri “mini corsi” di degustazione accompagnati da esperti degustatori.

L’Istituto di Tutela della Grappa del Trentino è stato fondato nel 1960 con l’obiettivo di tutelare e promuovere il prodotto. Oggi conta 25 soci dei quali 22 sono distillatori e rappresentano la quasi totalità della produzione trentina ed ha il compito di valorizzare la produzione tipica della Grappa ottenuta esclusivamente da vinacce prodotte in Trentino e di qualificarla con un apposito marchio d’origine: il tridente con la scritta “Trentino Grappa”.

Quello della grappa in Trentino è un settore di non piccolo conto, soprattutto se calato nell’economia locale. Ogni anno vengono prodotti in Trentino circa 7.500 ettanidri di grappa (il 10% del totale nazionale in bottiglie da 70 cl) vale a dire circa 2,5 milioni di bottiglie equivalenti, distillando 13.000 tonnellate di vinaccia. Tre le tipologie principali di grappa prodotta: quella da uve bianche e aromatiche (60% del totale) e il restante 40% uve a bacca rossa.