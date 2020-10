PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TERRA TRENTINA: « FOCUS SU RIPARTENZA E PRODOTTI TRENTINI, A BREVE NELLE CASE DEGLI ABBONATI IL TERZO NUMERO DELLA RIVISTA ISTITUZIONALE  »

Terra Trentina: focus su ripartenza e prodotti trentini. A breve nelle case degli abbonati il terzo numero della rivista istituzionale.

Sarà a breve nelle case dei suoi abbonati il terzo numero di “Terra Trentina”, periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo. Anche in questo numero il focus della rivista è dedicato all’emergenza Coronavirus, ma con approfondimenti che spaziano da #RipartiTrentino, ovvero le misure messe in campo dalla Giunta provinciale per la ripartenza, alle candidature in agricoltura e turismo, fino ai progetti originali di alcune aziende agricole trentine per rispondere al Covid. Spazio poi ai prodotti trentini, con le mele del Trentino diventate IGP, ovvero iscritte nel registro delle denominazioni di origine dell’Unione Europea, e il Marchio Qualità Trentino esteso anche alle uova.

In sommario, tra gli argomenti di attualità la Tempesta Vaia, le storie e le emozioni di chi investe in sviluppo rurale, il maltempo di fine estate e di inizio autunno, il colpo di fuoco batterico, la “nuova” Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e il Regime di Pagamento Unico in Trentino. Come sempre alcune pagine della rivista sono dedicate ai contributi tecnici e scientifici curati da FEM con la Drosophila Suzukii, la flavescenza dorata e la vespa per contrastare la diffusione della cimice asiatica. Completano il numero le consuete rubriche, da A come Agricoltura, Alimentazione, Ambiente alle aree protette, dai pollini all’orto, dalle energie rinnovabili a cibo e salute.

A questo link si può sfogliare la rivista: