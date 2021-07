MEDIASET * RAI: « ELETTO IL CDA, PINUCCIO L’INVIATO DI STRISCIA PRENDE 16 VOTI (ALL’ANAGRAFE ALESSIO GIANNONE) »

«16 volte GRAZIE! Ieri il Parlamento ha votato per il nuovo Cda e ho preso addirittura 16 voti! Parliamo del 100% in più rispetto alle ultime elezioni, un risultato paragonabile alla vittoria degli Europei», commenta l’inviato di Striscia la notizia Pinuccio (all’anagrafe Alessio Giannone).

«Purtroppo, però, non sono stato eletto per una manciata di voti (considerando i 40 voti annullati da Gerry Scotti e dalle altre malelingue). In ogni caso, mi vedo costretto, visto che non mi sono sistemato nel Cda, a continuare a monitorare e a denunciare gli sprechi Rai. Le trasmissioni di Raiscoglio24 stanno per riprendere…».