REGIONE SICILIA / PALERMO (ANNO 2022) * INFORMAZIONE * « CONTRIBUTI PER 4.5 MILIONI DI EURO A FONDO PERDUTO A FAVORE DI, EDITORIA CARTACEA E DIGITALE – EMITTENTI RADIOTELEVISIVE (PER AGENZIE DI STAMPA 135 MILA EURO)

Contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore dell’editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa

Sommario……………………………………………………………………………………………………………………………………2

1. Premessa………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

2. Finalità dell’Avviso …………………………………………………………………………………………………………………. 3

3. Principali riferimenti normativi ……………………………………………………………………………………………….. 3

4. Dotazione finanziaria ……………………………………………………………………………………………………………….4

5. Soggetti destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità ………………………………………………..4

6. Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione…………………………………………………………………………….5

7. Termini, contenuti e modalità di richiesta del contributo a fondo perduto…………………………………….. 7

8. Istruttoria ed Elenco degli ammessi alla procedura…………………………………………………………………….. 11

9. Erogazione del contributo a fondo perduto ……………………………………………………………………………….. 12

10. Controlli – Revoca delle agevolazioni……………………………………………………………………………………….. 12

11. Informazioni sull’avviso pubblico……………………………………………………………………………………………… 13

12. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy………………………………………………………………… 13

13. Clausola di salvaguardia …………………………………………………………………………………………………………. 14

14. Norme finali e Foro competente ……………………………………………………………………………………………… 14

1. Premessa

Con l’articolo 10 della L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n.28 del 14 maggio 2020, parte

prima, come modificata dalla L.R. n. 23 del 14/10/2020, la Regione Siciliana ha previsto interventi in favore

degli operatori economici in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

A tal fine è stato istituito presso l’Irfis FinSicilia S.p.A. il “Fondo Sicilia” ed Irfis FinSicilia S.p.A. è stata incaricata

di gestire le relative agevolazioni.

In particolare, la misura di cui al presente Avviso, a valere sul predetto Fondo Sicilia, è prevista e regolamentata

dal comma 4 dell’articolo 10 L.R. 9/2020, dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 611 del 12

novembre 2020, dall’ Articolo n. 1 del D.A. 23/2021 del 03/05/2021 e dal Decreto dell’Assessorato regionale

dell’Economia D.A. n. 22/2022 del 06 giugno 2022.

2. Finalità dell’Avviso

IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. (in breve denominata anche IRFIS – FinSicilia S.p.A.), con

sede legale in via Giovanni Bonanno, 47 – 90143 Palermo, tel. +39 0917821111, fax +39 0916255909, email

irfis@irfis.it, pec: interventieditoria@pec.irfis.it, Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e

coordinamento della Regione Siciliana, sito internet www.irfis.it, iscritta all’elenco generale intermediari

finanziari n. 41985 ed elenco speciale n. 33685.9, art. 106 DLG 1° settembre 1993 n. 385 e nell’Elenco ANAC di

cui all’articolo 192 del D.Lgs. 50/2016 per i servizi in house affidati dalla Regione Siciliana, codice fiscale e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 0257940825, acquisito l’assenso dell’Assessore

regionale per l’Economia con nota del 24.6.2022 pubblica il presente Avviso in attuazione dell’articolo 10,

comma 4, della predetta L.R. 9/2020, con la finalità di definire criteri e modalità di concessione dei contributi a

fondo perduto in favore delle imprese e associazioni operanti nel settore dell’editoria, sia cartacea che digitale,

delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti in Sicilia.

3. Principali riferimenti normativi

Statuto della Regione Siciliana;

Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 finale del 19 marzo 2020 ad

oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale

emergenza del COVID-19”;

Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 finale del 03 aprile 2020 ad

oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

nell’attuale emergenza del COVID-19”;

Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 3156 finale del 08 maggio 2020 ad

oggetto: “Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

Atto di approvazione CE C(2020) 3482 finale del 21 maggio 2020;

Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 “Terza modifica del quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”;

Comunicazione della Commissione C(2020)7127 finale del 13 ottobre 2020 “Quarta modifica del

quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del

COVID-19”;

Decreto del Presidente della Regione n. 611 del 12 novembre 2020, con il quale vengono dettate le

disposizioni di attuazione riferite agli interventi in favore dell’editoria, delle emittenti radiotelevisive e

delle agenzie di stampa;

Articolo n. 6 e articolo n. 10, comma 4 L.R. 12 maggio 2020 n. 9;

Articolo n. 6 L.R. n. 23 del 14/10/2020;

Articolo n. 7 L.R. 30/12/2020 n. 36;

Articolo n. 1 del D.A. 23/2021 del 03/05/2021

Articolo 3 del D.A. n. 13/2022 dell’11/03/2022;

Articolo 1 del D.A. n. 18/2022 del 29/04/2022.

Decreto dell’Assessorato regionale dell’Economia D.A. n. 22/2022 del 06 giugno 2022.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a euro 4.500.000,00(quattromilioni cinquecentomila), comprensiva delle

commissioni e spese a carico del Fondo da ripartirsi proporzionalmente in relazione all’ammontare dei singoli

plafond, è destinata:

– ai quotidiani cartacei nella misura del 40% (euro 1.800.000,00);

– a iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità nella misura del 7% (euro 315.000,00);

– a iniziative editoriali on-line nella misura del 25% (euro 1.125.000,00);

– ad emittenti radiotelevisive nella misura del 25% (euro 1.125.000,00);

– ad agenzie di stampa nella misura del 3% (euro 135.000,00).

Le risorse sono provenienti, come previsto dall’art. 3 D.A. 13/2022 dell’11.3.2022, dal residuo del plafond di

cui agli articoli 1 e 2 del decreto dell’Assessore per l’Economia n. 23 del 3 maggio 2021, con incremento sino a

concorrenza di 5.000 migliaia di euro mediante le disponibilità, in via prioritaria rispetto ad ogni altra

operatività, di cui agli “Altri interventi e impegni a valere sul Fondo Sicilia” non specificatamente destinate ad

altri plafond in applicazione dell’articolo 3 del decreto dell’Assessore per l’Economia n. 77 del 4 novembre

2021.

5. Soggetti destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità

Destinatari della misura sono le imprese e le associazioni operanti nel settore dell’editoria, sia cartacea che

digitale, le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa.

I requisiti di ammissibilità sono:

1) La costituzione e, ove prevista, l’iscrizione come impresa attiva, in data antecedente alla pubblicazione

della L.R. 9/2020, nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA

territorialmente competente;

2) La produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della

L.R. 12/5/2020, n. 9 e confermato alla data di pubblicazione della presentazione dell’istanza di

agevolazione. Per notiziario regionale si intende che un settore specifico delle informazioni prodotte deve

essere dedicato a fatti, notizie e opinioni relativi alla Sicilia;

3) Avere un collaboratore attivo sul territorio della Regione da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore

della legge regionale n. 9/2020 e confermato alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione. Per

collaboratore attivo si intende una persona avente un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione

continuativa professionale con l’impresa richiedente;

4) La registrazione della testata giornalistica presso un Tribunale;

5) Avere un direttore responsabile iscritto all’ordine dei Giornalisti;

6) Avere la sede legale in Sicilia. Limitatamente alle agenzie di stampa anche solo la sede operativa in Sicilia;

7) Avere prodotto, nel corso dell’anno 2019 e 2020:

a) In caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di diversa

periodicità, almeno quattro numeri per anno;

b) In caso di iniziative editoriali on-line, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa, notiziari per

almeno 90 giorni per anno.

6. Agevolazione concedibile e Criteri di Selezione

L’Agevolazione è costituita da contributo a fondo perduto utilizzabile per fabbisogno di capitale circolante e/o

investimenti.

Il contributo viene erogato a tutti i soggetti richiedenti che sono in possesso dei requisiti di ammissibilità, nel

rispetto delle condizioni richieste.

La misura dell’agevolazione spettante a ciascuna impresa avente diritto sarà determinata sulla base dei

parametri sottoindicati, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione

dell’istanza, e con le modalità di seguito dettagliate, fermo restando che l’ammontare dell’agevolazione non

può essere superiore al 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell’anno 2019 depurato di

eventuali altri ricavi non rivenienti dall’attività editoriale, e relativo all’attività svolta nel territorio della Regione

Siciliana.

Parametri per la determinazione della misura dell’agevolazione

Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti (intendendo per collaboratore una persona avente un

rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale con l’impresa richiedente,

con sede di lavoro assegnata nel territorio della regione Sicilia);

Dati di diffusione (Ads, Audipress, Audiweb, Google Analytics), riferiti al mese di ottobre 2021;

esclusivamente per i soggetti appartenenti alle categorie Emittenti Radiotelevisive e Agenzie di Stampa i

dati di diffusione non rilevano ai fini della determinazione del punteggio per la predisposizione della

graduatoria finale e pertanto, il punteggio attribuito relativamente a tale indicatore e per la suddetta

categoria, sarà pari a zero. Per i soggetti appartenenti alla categoria Iniziative editoriali on-line sarà preso in

considerazione il numero di “Visualizzazioni di pagina” rilevato dal prospetto Google analytics. Per i

soggetti appartenenti alle categorie quotidiani cartacei e iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità

sarà preso in considerazione il valore corrispondende al dato di diffusione (colonna 2 prospetto Ads).

 Per le imprese operanti nel settore dell’editoria cartacea: numero delle province siciliane in cui vengono

distribuiti prodotti editoriali;

 Per le imprese operanti nel settore dell’editoria on-line: numero delle province siciliane in relazione alle

quali sono forniti servizi informativi.

Modalità per la determinazione della misura dell’agevolazione

La comparazione dei valori dei superiori parametri, dichiarati dalle imprese richiedenti, è effettuata nell’ambito

della specifica categoria di appartenenza, nei limiti del plafond dedicato:

– Quotidiani cartacei – plafond pari a euro 1.800.000,00;

– Iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità – plafond pari a euro 315.000,00;

– Iniziative editoriali on-line – plafond pari a euro 1.125.000,00;

– Emittenti radiotelevisive – plafond pari a euro 1.125.000,00;

– Agenzie di stampa – plafond pari a euro 135.000,00.

n. Parametro Punteggio

1 Numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti Massimo 20 punti

2 Dati di diffusione (*) Massimo 10 punti

3 Numero delle province siciliane 1 punto per ogni provincia

(*) Dati riferiti al mese di ottobre 2021

Per i parametri n. 1 e n. 2, il punteggio è attribuito sulla base della seguente formula:

Valore dichiarato singola

impresa

x

Punteggio

Valore massimo dichiarato dalle Massimo

aziende richiedenti ammissibili

L’importo del contributo concedibile a ciascuna impresa sarà calcolato sulla base del punteggio complessivo

raggiunto, ripartendo il plafond dedicato della categoria di appartenenza per la quale è stata presentata la

domanda di agevolazione, al netto delle spese e commissioni di gestione a carico del fondo, tra tutti i soggetti

ammessi utilmente alla procedura.

I singoli importi per ciascun beneficiario così determinati saranno oggetto di una eventuale

riparametrizzazione, effettuata con lo stesso criterio, tenendo conto:

che l’importo del contributo non può essere superiore al 75% del fatturato registrato nell’anno 2019,

depurato di eventuali altri ricavi non rivenienti dall’attività editoriale, e relativo all’attività svolta nel

territorio della Regione Siciliana;

che le agevolazioni dovranno essere concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di

aiuti di Stato.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato nel rispetto dei limiti previsti dal “Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato dalla

Commissione europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e ss.mm.ii. vigente al momento dell’erogazione.

Qualora le agevolazioni siano concesse in regime de minimis, devono essere rispettate le regole sul cumulo di

cui all’art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

A tal fine per la percezione delle agevolazioni il beneficiario deve produrre l’elenco dei contributi, patrocini

onerosi e contratti intervenuti nel corso del 2019 e del 2020 con enti pubblici aventi sede nella Regione nonché

società, consorzi e fondazioni in controllo pubblico, con autocertificazione del legale rappresentante.

L’aiuto è concesso con procedura automatica ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 123/1998, sulla base dei suddetti

criteri di selezione, degli elementi dichiarati e della documentazione fornita.

7. Termini, contenuti e modalità di richiesta del contributo a fondo perduto

L’avviso è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale dell’IRFIS all’indirizzo www.irfis.it.

Il possesso dei requisiti e le condizioni di cui sopra devono essere oggetto di specifica autocertificazione da

parte del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

a. Contenuto della domanda:

In particolare, l’impresa o l’associazione richiedente deve dichiarare che:

1. è costituita e, ove previsto, regolarmente iscritta come attiva, in data antecedente alla pubblicazione

della L.R. 9/2020, nella pertinente sezione del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA

territorialmente competente, specificando la categoria di appartenenza;

2. ha prodotto un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della

L.R. 12/5/2020, n. 9 e confermato alla data di pubblicazione della presentazione dell’istanza di

agevolazione (cioè almeno un settore specifico delle informazioni prodotte è dedicato a fatti, notizie e

opinioni relativi alla Sicilia);

3. ha un collaboratore attivo sul territorio della Regione da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore

della legge regionale n. 9/2020 e confermato alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione

(intendendo per collaboratore attivo una persona avente un rapporto di lavoro dipendente e/o di

collaborazione continuativa professionale con l’impresa richiedente);

4. la testata giornalistica è registrata presso un Tribunale;

5. ha un direttore responsabile iscritto all’ordine dei Giornalisti;

6. ha sede legale in Sicilia. Limitatamente alle agenzie di stampa anche solo la sede operativa in Sicilia.

7. ha prodotto, nel corso dell’anno 2019 e 2020:

a. In caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di

diversa periodicità, almeno quattro numeri per anno;

b. In caso di iniziative editoriali on-line, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa,

notiziari per almeno 90 giorni per anno.

8. si impegna a mantenere i livelli occupazionali del personale giornalistico per almeno 12 mesi dalla

liquidazione del contributo, pena la revoca dell’agevolazione ricevuta;

9. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di fallimento

o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata e non

essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

10. non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento UE

n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Quadro

Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della

Covid-19”, per il relativo periodo di vigenza;

11. non è stata destinataria, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, di

procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni

o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave

negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi

prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione

prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita

percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato

rispetto del piano di rientro;

12. che l’agevolazione richiesta rientra nei limiti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, successivamente al periodo di vigenza

dello stesso Quadro temporaneo, nei limiti previsti per gli aiuti “de minimis” in applicazione dei

Regolamenti (CE) 1407/2013 e 972/2020;

13. non ha fruito, nè ha richiesto, altra agevolazione prevista dal comma 3 dell’art. 10 della Legge di

stabilità regionale 2020-2022, n. 9 del 12/5/2020 e di impegnarsi a rispettare il divieto di cumulo

previsto dall’ultimo periodo del comma 3 del predetto articolo 10;

14. è in regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di esclusione previste dai commi 1 e 2

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

15. non ha omesso di denunciare alle competenti autorità richieste estorsive, ovvero richieste di tassi

usurai su prestiti, da parte di organizzazioni criminali o soggetti criminali, verificatesi nell’ultimo

triennio precedente la data di presentazione della presente istanza, e di impegnarsi a denunciare ogni

eventuale richiesta estorsiva, o di richiesta di tasso usuraio, alle competenti Autorità;

16. è consapevole ed accetta che l’accertamento delle omesse denunce darà luogo alla decadenza dei

benefici accordati;

17. accetta espressamente i termini e le condizioni poste nell’avviso, ai fini della concessione e fruizione

contributo a fondo perduto;

9

18. è in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali ovvero, in caso contrario, di essere

a conoscenza che il contributo a fondo perduto potrà essere erogato o a seguito della relativa

regolarizzazione;

19. si impegna a fornire ogni documento, informazione o chiarimento richiesto dall’Irfis FinSicilia SpA,

dall’Amministrazione regionale, dai competenti organi comunitari, o da terzi da questi all’uopo

incaricati, ai fini dell’espletamento delle verifiche e dei controlli di loro competenza in ordine alla

sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, nonché in ordine al rispetto

degli obblighi gravanti sul destinatario;

20. è a conoscenza che l’Avviso non costituisce obbligazione per l’IRFIS FinSicilia S.p.A. o per la Regione

Siciliana, che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca

motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti il contributo;

21. è a conoscenza che l’Irfis FinSicilia S.pA. potrà porre in essere i controlli previsti all’art. 71 del Decreto

del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso presso le

banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR 602/1973

se ed in quanto vigenti.

L’impresa, inoltre, deve dichiarare:

1. il numero di collaboratori, ivi inclusi i giornalisti (intendendo per collaboratore una persona avente un

rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale con l’impresa

richiedente con sede di lavoro assegnata nel territorio della regione Sicilia);

2. i dati di diffusione, rilevati da Ads, Audipress, Audiweb e Google Analytics (con riferimento ai dati del

mese di ottobre 2021);

3. per le imprese operanti nel settore dell’editoria cartacea, il numero di province siciliane nelle quali

vengono distribuiti i prodotti editoriali;

4. con riferimento alle imprese operanti nel settore dell’editoria on line, il numero di province siciliane in

relazione alle quali sono forniti i servizi informativi;

5. l’eventuale appartenenza a gruppi societari;

6. l’ammontare del fatturato dell’esercizio 2019 depurato di eventuali altri ricavi non rivenienti

dall’attività editoriale, e relativo all’attività svolta nel territorio della Regione Siciliana.

b. Modalità e termini:

Per la presentazione dell’istanza di agevolazione e la certificazione dei riferiti requisiti è messo a disposizione

apposito “Modello di domanda” ed ulteriori allegati dedicati con i quali potrà essere richiesto il contributo

unicamente per una singola categoria di riferimento, anche nel caso in cui l’impresa richiedente rientri in più

categorie, con le seguenti modalità:

1. mediante pec recante in oggetto “MISURA COMMA 4 ARTICOLO 10 L.R. 9/2020” inviata all’indirizzo

interventieditoria2022@pec.irfis.it dal 24 giugno 2022 e sino alle ore 24:00 del 25 luglio 2022, ovvero

mediante plico, recante il medesimo oggetto, consegnato a mani durante gli orari di apertura al pubblico,

presso la sede legale di Irfis-FinSicilia S.p.A. Via Giovanni Bonanno 47 entro il predetto termine finale del 25

luglio 2022 alle ore 17:00. In caso di busta consegnata a mani sarà rilasciata dall’addetto al protocollo

apposita ricevuta attestante la data e l’ora di ricevimento. La consegna del plico e l’invio della pec sono a

totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Irfis-FinSicilia S.p.a.

ove per qualsiasi motivo, il plico o la pec non pervengano all’indirizzo di destinazione entro il termine di

scadenza. Per le sole domande relative alla categoria quotidiani cartacei, il termine finale di

presentazione delle stesse scade il giorno 28 giugno alle ore 24:00 in caso di invio a mezzo pec; in caso di

consegna a mani del plico, il termine finale scade alle ore 17:00 del giorno 28 giugno 2022.

2. la richiesta è presentata a firma dal legale rappresentante in carica o da soggetto munito di apposita

procura; in caso di presentazione a mezzo pec, la domanda e le relative dichiarazioni devono essere firmate

digitalmente;

3. A pena di irricevibilità, le istanze devono essere redatte:

a. utilizzando esclusivamente la modulistica prevista, ivi compresi il Modulo di adeguata verifica ai fini

della normativa antiriciclaggio e l’informativa Codice deontologico;

b. attestando le dichiarazioni ivi richieste nella forma di dichiarazione sos tu va di cer cazione/a o di

notorietà, ai sensi degli ar . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sogge a alla responsabilità, anche

penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci;

c. allegando tutta la documentazione richiesta, riferita a:

i. Dichiarazione di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010) da produrre ove ricorra;

ii. Dichiarazione Aiuti ricevuti (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art.47 D.P.R. 28

dicembre 2000, n.445) (Mod. OGG010);

iii. Questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010) dell’impresa richiedente;

iv. Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentante e dai soci (MOD.PRIV.01 E

mod. Priv. 02);

v. Dichiarazione delle Parti Correlate (Mod.PCORR);

vi. Documentazione per la richiesta antimafia sottoscritta dal richiedente, dal legale

rappresentante, dai soci e dai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale,

ove ricorra (Mod.ANT020 e Mod.ANT021);

vii. Documenti di identità in corso di validità e codici fiscali di tutti i soggetti coinvolti;

viii. Registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale;

ix. Iscrizione all’Ordine dei giornalisti del direttore responsabile;

x. Documentazione attestante il fatturato dell’esercizio 2019 depurato di eventuali altri ricavi non

rivenienti dall’attività editoriale, e relativo all’attività svolta nel territorio della Regione Siciliana;

xi. Documentazione attestante i dati di diffusione, ove previsti, riferiti al mese di ottobre 2021;

xii. Documentazione attestante la presenza di un collaboratore attivo sul territorio della Regione da

almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2020 e confermato alla

data di presentazione dell’istanza di agevolazione;

xiii. Documentazione comprovante il numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti (intendendo per

collaboratore una persona avente un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione

continuativa professionale con l’impresa richiedente, con sede di lavoro assegnata nel territorio

della regione Sicilia);

xiv. Documentazione comprovante che, nel corso dell’anno 2019 e 2020 sono stati prodotti:

a) In caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o,

se di diversa periodicità, almeno quattro numeri per anno;

b) In caso di iniziative editoriali on-line, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa,

notiziari per almeno 90 giorni per anno.

4. L’istanza prevede anche l’indicazione del codice IBAN completo del conto corrente su cui accreditare le

somme dovute: nel caso di società, il conto corrente deve essere intestato all’impresa per la quale è

presentata l’istanza; in caso di ditta individuale il conto corrente deve essere intestato alla ditta individuale

o intestato/cointestato al titolare della ditta;

5. Saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura le richieste di contributo:

a) predisposte secondo modalità difformi e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni dell’Avviso o non firmate dal legale

rappresentante;

c) prive della corretta compilazione, sottoscrizione ed invio dell’istanza e della documentazione richiesta,

corredata dei documenti di riconoscimento in corso di validità del richiedente e degli altri soggetti

coinvolti.

6. Ciascuna impresa può inviare una sola istanza ed, in ogni caso, per una sola categoria di appartenenza

(categoria di intervento), fermo restando che, fino al momento della chiusura del bando, l’impresa avrà la

possibilità di presentare nuova istanza che si intende sostitutiva della precedente.

8. Istruttoria ed Elenco degli ammessi alla procedura

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle istanze e all’erogazione del contributo sono curati direttamente

dall’IRFIS FinSicilia SpA, tenendo conto degli elementi dichiarati e dei documenti forniti, anche avvalendosi di

informazioni presenti in banche dati ufficiali di altri Enti.

Al fine di velocizzare l’iter di lavorazione delle istanze, le fasi istruttorie preliminari sono avviate

tempestivamente sin dal momento di presentazione delle stesse, fermo restando che gli elenchi dei soggetti

ammissibili sarà redatto come sotto specificato.

Al fine di consentire un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria delle domande di contributo a valere

sulla Misura in oggetto, l’IRFIS potrà richiedere di fornire ulteriori elementi a chiarimento e/o, ove consentito

dalla normativa, completamento della domanda presentata dai soggetti richiedenti.

Per ciascun gruppo di soggetti riconducibili alle rispettive categorie di riferimento (Editoria cartacea quotidiani,

Editoria cartacea diversa periodicità, Editoria on line, Emittenti radiotelevisive e Agenzie di stampa) sarà

elaborato l’elenco delle richieste ammissibili, ripartendo tra gli stessi la dotazione destinata alla specifica

categoria; l’importo dei singoli contributi spettanti sarà calcolato sulla base dei parametri e delle modalità

dettagliati nel precedente articolo 6.

L’Irfis definisce le istruttorie sulla base della verifica degli elementi dichiarati e dei documenti prodotti dai

richiedenti e sottopone all’apposito Comitato Fondo Sicilia l’approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi

alla procedura e di quelli eventualmente non ammessi.

A seguito del provvedimento di approvazione del Comitato, sono pubblicati sul sito istituzionale www.irfis.it gli

elenchi definitivi dei destinatari ammessi alle agevolazioni, per ciascuna delle categorie previste (Editoria

cartacea quotidiani, Editoria cartacea diversa periodicità, Editoria on line, Emittenti radiotelevisive e Agenzie di

stampa), con evidenza del contributo concesso, nonché elenco dei soggetti non ammessi.

Per le sole domande relative alla categoria quotidiani cartacei l’elenco dei destinatari ammessi sarà pubblicato

entro le ore 24:00 del 30 giugno 2022.

I provvedimenti di concessione o di rigetto (recanti, questi ultimi, le relative motivazioni), del contributo a

fondo perduto saranno anche notificati tramite messaggio di posta elettronica certificata.

9. Erogazione del contributo a fondo perduto

Le agevolazioni saranno erogate ai soggetti ammessi sul conto corrente indicato dal richiedente nel Modulo di

richiesta (sono escluse forme di accredito con modalità diverse) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

in materia di antimafia e previa verifica ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 e della normativa in materia di

antiriciclaggio, nonchè previa verifica della regolarità contributiva.

Per velocizzare le procedure di erogazione, l’Irfis si riserva la possibilità di chiedere la necessaria

documentazione già in fase di presentazione dell’istanza e di procedere all’erogazione dei contributi, previa

formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per tempo ammessi.

10. Controlli – Revoca delle agevolazioni

Irfis eseguirà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli istanti ai sensi del DPR 445/2000,

nonché le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR 602/1973 se ed in quanto vigenti. Sarà oggetto di controllo

anche la documentazione prodotta.

Qualora a seguito dei controlli effettuati dovesse risultare che il richiedente ha presentato una dichiarazione

mendace ovvero ha prodotto un documento falso, fatte salve le conseguenze di natura penale, l’Irfis, previa

comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento, procederà alla revoca totale delle

agevolazioni concesse. E’ consentita la regolarizzazione/completamento ai sensi dell’art. 71 c.3 D.P.R.

445/2000, delle dichiarazioni contenenti irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità.

Le agevolazioni concesse saranno del pari revocate qualora il destinatario si rendesse inadempiente in ordine

anche ad uno solo degli obblighi assunti nella domanda di concessione delle agevolazioni.

In caso di revoca delle agevolazioni, il soggetto destinatario dovrà immediatamente restituire il contributo a

fondo perduto con la maggiorazione, qualora non sussitevano i presupposti e le condizioni per la concessione

delle agevolazioni, degli interessi al tasso di riferimento comunitario per le operazioni di attualizzazione e

rivalutazione per la concessione di incentivi alle imprese a decorrere dalla data della relativa erogazione e sino

alla restituzione, ed oltre gli interessi di mora al tasso legale in caso di ritardato pagamento.

11. Informazioni sull’avviso pubblico. Diritto di accesso

Il presente avviso è pubblicato nell’apposita sezione “Fondo Sicilia” del sito istituzionale di Irfis-FinSicilia S.p.A.

Responsabile del Procedimento: dr. Giuseppe Cinquegrani.

L’accesso agli atti del procedimento è regolato dall’art. 22 e ss. L.241/1990.

12. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

L’Irfis tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed

ogni altra a vità strumentale al perseguimento delle proprie nalità is tuzionali. Per il perseguimento delle

prede e nalità, l’Irfis raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora

secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni

indicate all’art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione delle imprese interessate per un arco di

tempo non superiore al conseguimento delle nalità per le quali sono tra a e, comunque, minimizza in

o emperanza a quanto previsto dalle norme vigen in materia. I prede da non saranno di usi né saranno

trasferiti all’esterno.

Tu e le informazioni sudde e possono essere u lizzate da dipenden dell’Ir s che rivestono la quali ca di

Responsabili o di Incarica del tra amento, per il compimento delle operazioni connesse alle nalità del

trattamento. L’Irfis può, inoltre, comunicare alcuni dei da in suo possesso a Pubbliche Autorità,

all Amministrazione Finanziaria ed ogni altro sogge o abilitato alla richiesta per l adempimento degli obblighi di

legge. Tali En agiscono in qualità di dis n “Titolari” delle operazioni di tra amento. Il conferimento dei da

ha natura facolta va, tu avia, il ri uto di fornire i da richies dall’Ir s potrebbe determinare, a seconda dei

casi, l inammissibilità o l esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all’Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:

 il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);

 il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE)

679/2016);

 il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);

 il diri o alla portabilità dei da digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);

 il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);

 il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del tra amento è l’Ir s. DPO (Data Protection Officer): Salvatore Calà.

Per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati

può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate

sui dati riferiti.

13. Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non cos tuisce obbligazione per l’Ir s che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del

procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò cos tuisca mo vo di rivalsa a qualsiasi

titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non

hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano

ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi alle

agevolazioni.

L’erogazione delle provvidenze di cui al presente avviso è subordinata alla definizione della procedura di

trasferimento delle somme da parte dell’Amministrazione regionale all’Irfis e di ogni altro preliminare

adempimento amministrativo e finanziario.

14. Norme finali e Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle Disposizioni attuative di cui al

D.P.R.S. 611 del 12 novembre 2020. Il foro competente, in caso di controversie, è il foro di Palermo.

Palermo, 24 giugno 2022