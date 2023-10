PATT * GIUDICARIE: MARCHIORI, « APERITIVO CON FUGATTI E SERATA CON DORFMANN DI PRESENTAZIONE CANDIDATI »

17.37 - mercoledì 18 ottobre 2023

Giudicarie: Aperitivo con Fugatti e Marchiori e serata di presentazione dei Candidati con Dorfmann. Doppio appuntamento per gli Autonomisti delle Valli Giudicarie, prima a Saone, luogo natale del Segretario del PATT e candidato alle prossime elezioni provinciali Simone Marchiori e poi a Ponte Arche presso il Grand Hotel Terme di Comano per la presentazione dei candidati PATT delle Giudicarie.

Questi due appuntamenti sono stati organizzati dal coordinamento PATT delle Valli Giudicarie e hanno offerto ai presenti l’opportunità di incontrare i candidati locali e conoscere le loro visioni per il futuro della nostra provincia.

La giornata è iniziata a Saone, paese natale di Simone Marchiori, dove il Segretario ha presentato ai suoi concittadini la sua candidatura alle elezioni Provinciali del 22 ottobre. Per l’occasione era presente il Presidente della Provincia Autonoma Maurizio Fugatti.

Grande partecipazione a questo appuntamento e interesse per il progranma illustrato dal Segretario PATT, con un occhio di riguardo alla soluzione del problema dei grandi carnivori, alla riorganizzazione della sanità territoriale, ai collegamenti con il capoluogo e alle piccole comunità di montagna. Fugatti, dai canto suo, ha presentato il volume autobiografico “La mia storia” ed evidenziato la sintonia d’intenti con Marchiori e l’importanza dell’accordo con il PATT.

Dal paesino di Saone ci si è poi spostati a Ponte Arche dove si è svolta la presentazione dei candidati delle Valli Giudicarie.

La lista dei candidati del PATT è composta da un gruppo diversificato di 34 individui, di cui 17 donne e 17 uomini, rappresentanti di tutte le valli e le città del Trentino. Questa inclusività riflette l’impegno del PATT nel rappresentare in modo equo e inclusivo tutti i cittadini trentini.

Durante la serata, i quattro candidati espressione della Valle, Simone Marchiori, Mario Tonina, Elisa Lombardi e Vania Molinari di fronte a un numeroso pubblico, hanno illustrato con passione la loro visione per il Trentino, focalizzando l’attenzione sulle problematiche specifiche delle Valli Giudicarie. Ognuno di loro ha presentato idee innovative e soluzioni concrete per affrontare le sfide locali, mostrando un profondo impegno per la comunità e il territorio che vogliono rappresentano. Presenti alla serata oltre al Coordinatore di Valle Luca Campidelli anche l’Eurodeputato Herbert Dorfamann che ha voluto sottolineare la vicinanza e l’alleanza del PATT con la SVP, nonché l’impegno per garantire sicurezza e valorizzazione della montagna e dei suoi abitanti, in particolare nei confronti dell’orso.

Il PATT si sta impegnando attivamente nella campagna elettorale per le elezioni provinciali del 22 ottobre per offrire soluzioni innovative per le sfide e le opportunità che il Trentino affronta e dovrà affrontar, certo che gli elettori sapranno capire un progetto innovativo ma dalla forte storia, come quello delle Stelle Alpine.