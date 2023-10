ACLI TRENTINE – COORDINAMENTO DONNE * ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE: « IL NOSTRO APPELLO, ANDIAMO A VOTARE »

15.05 - mercoledì 18 ottobre 2023

Votare non è solo quanto recita l’articolo 48 della nostra Costituzione ma è il nostro partecipare alla vita politica, alla storia della nostra terra. “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.” Essere elettori significa che votare è godere di quel diritto così come esercitarlo è una nostra responsabilità.

Possiamo giustificarci dicendo che la politica non ci interessa, è però la politica che fa i nostri interessi. La politica è invisibile ma sempre presente nella nostra quotidianità. La troviamo ogni volta che andiamo a fare la spesa e la benzina, che portiamo i figli a scuola, che abbiamo bisogno di cure mediche, che riceviamo lo stipendio e la pensione, che paghiamo le tasse.

Ogni voto conta e la democrazia si basa sulla partecipazione di ognuno di noi. Se non si andasse a votare non esisterebbe la democrazia. Ogni voto è sì una goccia che da sola forse non fa molto, ma tante gocce insieme scavano la roccia.

Per questo il Coordinamento Donne delle Acli Trentine per le prossime elezioni provinciali invita tutte e tutti ad andare a votare, ad esprimere la propria libera opinione ricordando la possibilità delle due preferenze una donna e un uomo.

Votare è un nostro diritto e un nostro dovere di persone libere di scegliere.

ANDIAMO A VOTARE!

Coordinamento Donne Acli Trentine.