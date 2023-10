ROTARY CLUB TRENTINO NORD * INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI): PAOLO TRAVERSO (FBK), « TRA OPPORTUNITÀ E RISCHI »

11.42 - mercoledì 18 ottobre 2023

Martedì 17 ottobre, nell’accogliente cornice del Grand Hotel Trento, si è svolto uno stimolante evento sul tema dell’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa ideata e realizzata dal Rotary Club Trentino Nord ha avuto il supporto dei Rotary Club Trento e Valsugana . Il Rotary Club Trentino Nord, presieduto da Carmela di Natale, promotore, per tradizione, di importanti iniziative culturali rivolte alla cittadinanza, come i “Rotary Incontri”, ha permesso agli oltre 120 convenuti di confrontarsi con un trio di esperti di valenza internazionale: Paolo Traverso, Direttore Strategia e Sviluppo della Fondazione Bruno Kessler (FBK), Andrea Nicolini Chief Public Administration Strategy Officer e Program Manager per TrentinoSalute 4.0 (FBK) e Carlo Casonato Professore di diritto costituzionale comparato – Università di Trento, titolare della Cattedra Jean Monnet di Diritto dell’Intelligenza Artificiale (T4F).

Al saluto di benvenuto di Carmela di Natale si sono succeduti i saluti di Ivonne Forno, Presidente del Rotary Club Trento e di Luigi Rivieccio, Presidente del Rotary Club Valsugana.

Il primo relatore, Paolo Traverso, dopo una sintetica introduzione all’Intelligenza Artificiale, comprensibile anche a non esperti del settore, ha spiegato come funziona per poterla capire, usare e soprattutto per coglierne le potenzialità ma anche i limiti. L’introduzione si è concentrata sullo stato dell’arte, con alcuni esempi di come può essere utilizzata in diversi ambiti, ma anche sul futuro dell’Intelligenza Artificiale, perché possa essere una tecnologia utile per le persone e le imprese.

Andrea Nicolini ha esordito dicendo che la trasformazione dell’AI che stiamo attuando, all’interno della quarta rivoluzione industriale sta già riguardando le imprese, le pubbliche amministrazioni e la società. La complessità di questa trasformazione è pari a quella della trasformazione digitale tuttora in atto e conseguente alla terza rivoluzione industriale, elevata però al cubo perché ha tre dimensioni con un ordine di grandezza superiore: la dimensione tecnologica, l’AI non è una tecnologia è un insieme in continua evoluzione di tecnologie. L’AI ha implicazioni complesse a livello etico, morale e legale, l’AI per attuare una vera trasformazione attiva e non passiva richiede una moltitudine di competenze che lavorano insieme: informatiche, matematiche, statistiche, giuridiche, cognitive, sociologiche, organizzative, ecc..

Carlo Casonato attraverso un linguaggio chiaro e ricco di esempi ha spiegato le modalità con cui l’intelligenza artificiale (AI) influisce profondamente e pervasivamente sulle nostre vite. Ha proposto due linee di pensiero volte ad aggiornare il catalogo dei diritti umani alla luce del potenziale positivo e dei rischi dell’AI. La prima linea riguarda l’adattamento di alcuni principi tradizionali come il consenso informato e la non discriminazione alle sfide poste dall’IA. La seconda linea riguarda quattro nuovi diritti, basati sulle caratteristiche specifiche dei sistemi di AI, con l’obiettivo di affrontare in modo efficace i pro e i contro dell’AI: il diritto all’eroe, il diritto alla discontinuità, il diritto ad un ambiente umano e il diritto alla AI.

Concetti complessi e riflessioni profonde sono stati presentati in modo chiaro e fruibile, suscitando l’interesse e l’entusiasmo dei presenti, appartenenti ai più diversi ambiti del ciclo produttivo della società tra cui imprenditori, professionisti, amministratori pubblici e privati.

Ancora una volta il Rotary si fa promotore di iniziative che creano rete e promuovono cambiamenti positivi e duraturi nel mondo.