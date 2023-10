FDI – TRENTINO (DIPARTIMENTO AMBIENTE) * CRISI SETTORE PESCA: « CON IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA FOCUS SUI DIVIETI PER IL RIPOPOLAMENTO ITTICO »

11.16 - mercoledì 18 ottobre 2023

Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, ha presenziato nei giorni scorsi a Cles, all’inaugurazione della Festa della mela “Pomaria 2023”. È stata l’occasione per portare alla sua attenzione tutte le problematiche che da circa due anni, hanno messo in crisi il “mondo pesca” in Trentino.

Tutto a causa dell’interpretazione restrittiva data sul territorio, di alcune disposizioni Nazionali, riguardanti l’autoctonia o meno di alcune specie ittiche(su tutte la Trota Fario), ha creato non pochi problemi alle associazioni dei pescatori del territorio, che gestiscono da anni, in modo encomiabile, la presenza delle specie ittiche e le acque locali.

Le associazioni, in questo periodo, hanno “visto” un sensibile calo del numero degli associati, a questo si aggiungano le difficoltà riscontrate dagli operatori economici del settore; allevatori, negozi specializzati e non ultimi gli operatori turistici che molto hanno investito sul binomio Pesca-natura.

Infine, è stato richiesto al Ministro, di verificare, con il competente Ministero dell’Ambiente, quelle misure che potrebbero eliminare o diminuire i disagio attuale, nel settore della pesca in Trentino.

*

Giuseppe Urbani

Referente, per Fratelli d’Italia, del Dipartimento Ambiente del Trentino Alto Adige.