SAVOI (LEGA) * ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: « FINANZIAMENTO PAT PER L’ACQUISTO DI PULMINI, INOPPORTUNA E FUORI LUOGO L’INTERROGAZIONE DEL COLLEGA MANICA »

Intervengo non tanto in qualità di Consigliere provinciale ma in quanto Presidente dell’associazione Calcio Cembra ’82 per evidenziare come l’interrogazione del collega Manica in merito al finanziamento di 272 mila euro concessi dalla Provincia autonoma di Trento alle associazioni dilettantistiche per l’acquisto di pulmini sia inopportuna, fuori luogo e soprattutto un’interrogazione che umilia il grande mondo del volontariato sportivo presente e fortemente radicato sul territorio trentino che vede migliaia di persone a disposizione di tanti ragazzi del trentino, permettendo loro di praticare lo sport.

Nello specifico la concessione del contributo provinciale tende a dare sicurezza per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi, vedrà coinvolte concessionarie trentine e aiuta le società sportive ancora provate dalla pandemia in corso.

Plaudo al comunicato del nuovo presidente FIGC trentina, Avvocato Stefano Grassi, per la presa posizione che è stata oggi riportata sul quotidiano L’Adige. Spero che in futuro la politica non voglia in alcun modo mettere in difficoltà il mondo del volontariato sportivo trentino.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Alessandro Savoi