PATT – GIOVANI * VISITA A TRENTO DI “JUNGE UNION – BAVIERA: SEGRETARIO TISOT, « LEGAMI CHE CREANO CONTATTI PROFICUI, PER SCAMBIO DI IDEE »

Un significativo momento di scambio ha avuto luogo presso il Consiglio Provinciale, con la partecipazione dei giovani del Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) e dell’organizzazione giovanile della CSU bavarese. Questo incontro si inserisce in un contesto di reciproca collaborazione che ha già visto le nostre presenze europee condivise all’interno di YEPP e Junge Alpenregion, raggruppamenti che uniscono partiti di centro dell’arco alpino.

Durante la visita al Consiglio Provinciale, guidati personalmente del presidente Soini, i giovani hanno avuto l’opportunità di approfondire la comprensione del funzionamento dell’autonomia e delle sue peculiarità, nonché degli altri elementi che caratterizzano il sistema politico amministrativo del nostro territorio, come ad esempio l’Euregio. Momenti di discussione e condivisione, specialmente con una prospettiva europea, hanno caratterizzato l’incontro, dato l’imminente periodo delle elezioni.

La similitudine dei molteplici aspetti tra i nostri territori ha stimolato una vivace discussione su temi che possono essere affrontati in modo più efficace attraverso un approccio sovranazionale, come ad esempio la gestione dei grandi carnivori. La prospettiva europea è stata ulteriormente arricchita dalla presenza nel gruppo di ben tre candidati alle prossime elezioni, tutti giovani sotto i 30 anni, desiderosi di mettersi alla prova in questa sfida politica.

“Per i giovani del Partito Autonomista, è motivo di grande orgoglio coltivare tali relazioni,” ha dichiarato il segretario del Movimento giovanile, Martino Tisot. “Questi legami hanno l’importante compito di creare una rete di contatti proficui per scambiare idee e opinioni, nell’ottica di rispondere ai bisogni della gente nel modo più adatto e completo possibile. In questo frangente, il confronto e la condivisione delle best-practices rivestono un ruolo cruciale, anche per formazioni politiche piccole e territoriali come la nostra.”