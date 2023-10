MEDIOBANCA * CREDITI DETERIORATI: « PARTNERSHIP CON “BANCA IFIS”, PER LA GESTIONE NPL »

18.00 - martedì 31 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Banca Ifis e il Gruppo Mediobanca comunicano di aver perfezionato in data odierna la partnership di lungo periodo siglata lo scorso maggio per la gestione dei crediti deteriorati (NPL).

In particolare, a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni normativo regolamentari, Banca Ifis ha perfezionato l’acquisto dal Gruppo Mediobanca, per un corrispettivo di 100 milioni di euro, di Revalea S.p.A., società nata nel 2022 dallo scorporo di NPL derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze con un gross book value di 6,5 miliardi[1] di euro e netto di bilancio di 232,1 milioni[1].

L’operazione consolida il posizionamento di Banca Ifis come operatore di riferimento nel mercato dei crediti deteriorati nel segmento small tickets unsecured e consente a Mediobanca di uscire dal business del NPL, non più tra le attività core del Gruppo, consolidando altresì la specializzazione di MBCredit Solutions nell’attività di gestione e recupero potendo contare su volumi di business costanti per i prossimi anni. Con il perfezionamento dell’operazione è entrato, infatti, in vigore l’accordo pluriennale di servicing ai sensi del quale MBCredit Solutions continuerà ad affiancare Banca Ifis nell’attività di gestione nonché di recupero dei crediti in sofferenza e deteriorati.

Nel contesto dell’acquisizione, 18 dipendenti[1] di Revalea andranno a rafforzare il team del gruppo Banca Ifis.

***

Banca Ifis and the Mediobanca Group completes their industrial partnership in the NPL business.

Banca Ifis and the Mediobanca Group have today completed the long-term partnership agreement to manage non-performing loans (NPLs) signed in May 2023.

Once the necessary regulatory authorizations had been obtained, Banca Ifis acquired Revalea S.p.A., the company set up in 2022 following the spinoff of assets deriving from the NPL portfolio acquisition business with a gross book value of €6.5bn[1] and a net book value of €232.1m,[1] from the Mediobanca Group for a consideration of €100m.

The deal consolidates Banca Ifis’s position as a reference player in the NPL market, in the small tickets unsecured segment in particular, and enables Mediobanca to exit the NPL business which is no longer a core business for the Group, as well as consolidating MBCredit Solutions’ specialization in credit management and recovery, being able to count on constant business volumes for the next few years. With the deal’s completion, a long-term servicing agreement between the parties has come into force, whereby MBCredit Solutions will continue to support Banca Ifis in managing and recovering bad debts and NPLs.

Under the terms of the acquisition, 18 Revalea emmployees[1] will move to bolster the Banca Ifis team.