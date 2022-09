TRENTINO MARKETING * RAI 1: « IL TERRITORIO PROTAGONISTA DI “LINEA VERDE TOUR”, CON FEDERICO QUARANTA E GIULIA CAPOCCHI IN VIAGGIO TRA VAL RENDENA E VAL DI SOLE » (SABATO 10 – 12.25)

17.49 - giovedì 08 settembre 2022

Sabato 10 settembre alle ore 12.25 andrà in onda su RAI 1 una nuova puntata di Linea Verde Tour, il programma di Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nucera, Federico Quaranta. Il Trentino non smette mai di stupire, ogni viaggio è diverso da un altro e in questa occasione, più che raccontarlo, i conduttori Federico Quaranta e Giulia Capocchi hanno scelto di ascoltarlo; ascoltare i silenzi della natura, la mistica dell’acqua, il soffio dei boschi. L’intento è stato quello di cogliere i linguaggi della natura per scoprire cosa sta cercando di dire.

Un cammino scandito dal silenzio e dai corsi d’acqua della Val Rendena e della Val di Sole che impreziosiscono i due Parchi naturali dell’Adamello-Brenta e dello Stelvio trentino, tra parchi sonori, nuovi itinerari in bici, vette dolomitiche, i sentieri dedicati all’acqua e alle cascate, laghi e torrenti dove praticare la pesca a mosca oppure provare l’ebbrezza del rafting, castelli, borghi e malghe dove si perpetuano le tradizioni dell’alpeggio e la storia del più antico caseificio turnario in Trentino. E tutto proteso a creare una grande sinfonia naturale.

La puntata, con la regia di Eleonora Nicoli, è stata realizzata grazie al supporto di Trentino Marketing e delle Apt di Madonna di Campiglio e della Val di Sole.