PAT * ISTRUZIONE: «PRESENTAZIONE STRATEGIA PROVINCIALE DI LEGISLATURA, APPUNTAMENTO IN REGIONE (18/5 – 10.00)»

14.46 - mercoledì 15 maggio 2024

Istruzione: sabato 18 maggio presentazione della strategia provinciale di legislatura.Appuntamento presso la Sala di Rappresentanza della Regione a Trento alle ore 10. Dopo la Giunta programmatica del 10 maggio scorso, in cui è stata presentata la Strategia provinciale per la XVII legislatura, sabato 18 maggio 2024 alle ore 10 presso la Sala di Rappresentanza della Regione a Trento, la vicepresidente e assessore all’istruzione ne illustrerà i contenuti alla Dirigenza scolastica e formativa, oltreché ai rappresentanti del Consiglio del sistema educativo provinciale, della Consulta provinciale dei genitori e degli studenti. L’incontro sarà anche occasione per la presentazione del neo costituito Comitato scientifico di IPRASE che sarà presente con il proprio direttore e il presidente: previsti anche gli interventi dei componenti.

La presentazione del documento rappresenta un momento importante per la tutta comunità scolastica, costituendo riferimento dei principali obiettivi di legislatura e a delle prime indicazioni programmatiche che caratterizzeranno l’Istituto IPRASE nei prossimi anni.