CARABINIERI – ROVERETO (TN) * « TENTARONO DI SCIPPARE UN’ANZIANA, TRE MINORI DENUNCIATI »

11.20 - mercoledì 8 maggio 2024

Qualche giorno fa balzò agli onori di cronaca la notizia del tentativo di rapina in danno di un’anziana, quando tre individui, in una zona isolata di via dei colli di Rovereto, avevano tentato di strapparle la borsa che portava al seguito mentre rientrava a casa. La vittima scelta dai malviventi aveva però opposto resistenza, riuscendo ad evitare lo scippo.

Nella circostanza intervenne una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri di Rovereto e l’episodio nei giorni successivi fu denunciato ai militari, con dovizia di particolari da parte della malcapitata.

Le indagini sull’episodio, svolte dagli investigatori dell’Arma Lagarina di concerto con l’A.G. per i minorenni, hanno consentito di risalire in breve tempo ai presunti autori del reato, grazie anche all’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza cittadina.

Infatti tre giovani somiglianti alla descrizione degli aggressori erano stati immortalati nei video della sorveglianza cittadina immediatamente prima del misfatto permettendo così ai militari, che avevano già raccolto importanti elementi investigativi, di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti.

I minori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento per il reato di tentata rapina in concorso aggravato dal fatto di averlo commesso in danno di una persona anziana.