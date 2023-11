GIUNTA REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * COMPARTO GIUSTIZIA: « ASSUNTI 29 OPERATORI GIUDIZIARI, 19 DONNE E 10 UOMINI »

16.26 - giovedì 16 novembre 2023

Regione: assunti 29 operatori giudiziari. Gli uffici giudiziari della Regione rinforzano i ranghi con l’assunzione di 29 nuovi dipendenti dopo l’esito del concorso pubblico a tempo indeterminato per operatori giudiziari. In particolare, 19 sono donne mentre 10 gli uomini. Scendendo ancora di più nel dettaglio 14 sono stati assegnati ad uffici giudiziari della Provincia di Trento (9 a Trento e 5 a Rovereto), 10 sono state assegnate ad uffici giudiziari di Bolzano, 5 ad uffici del Giudice di Pace (tre a Trento, una a Rovereto ed una a Bressanone).

Per continuare a colmare i vuoti nel comparto giustizia la giunta regionale ha poi approvato la graduatoria di merito del concorso per 20 posti come funzionario giudiziario (8 per gli uffici in Trentino e 12 per quelli in Alto Adige) e 9 come funzionario Unep (5 per gli uffici in Trentino e 3 per quelli in Alto Adige).

La graduatoria finale vede idonei 36 candidati (di cui solo 2 appartenenti al gruppo linguistico tedesco). A farla da padrone, anche questa volta sono le donne con ben 28 candidate risultate idonee alla prova rispetto ai soli 8 uomini. Di questi 36 candidati risultati idonei sono però solo 19 i vincitori del concorso (15 donne e 4 uomini) e di questi solo 6 (4 donne e 2 uomini) saranno destinati agli uffici giudiziari di Bolzano in quanto possessori dell’attestato di bilinguismo.

La giunta regionale ha infine approvato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico a tempo indeterminato per 15 assistenti giudiziari da destinare agli uffici di Bolzano e 10 agli uffici dei giudici di pace sempre di Bolzano. Ad oggi, infatti, sono pervenute soltanto 49 candidature. Pertanto, il termine ultimo per presentare la propria candidatura slitta al 9 dicembre 2023.

29 neue bedienstete für rechtspflege bei der region

Die Gerichtsämter der Region stocken nach der Durchführung des öffentlichen Wettbewerbs für Bedienstete für Rechtspflege mit unbefristetem Arbeitsverhältnis mit der Einstellung von 29 neuen Bediensteten – 19 Frauen und 10 Männern – ihr Personal auf. 14 Bedienstete wurden den Gerichtsämtern der Provinz Trient zugewiesen (9 in Trient und 5 in Rovereto), 10 den Gerichtsämtern in Bozen und 5 den Friedensgerichten (3 in Trient, 1 in Rovereto und 1 in Brixen).

Um dem Personalmangel in den Gerichtsämtern abzuhelfen, hat die Regionalregierung außerdem die Rangordnung des Wettbewerbs für 20 Stellen im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin für Rechtspflege (8 für die Gerichtsämter der Provinz Trient und 12 für die Gerichtsämter der Provinz Bozen) und für 9 Stellen im Berufsbild höherer Beamter/höhere Beamtin des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (Unep) (5 für die Gerichtsämter der Provinz Trient und 3 für die Gerichtsämter der Provinz Bozen) genehmigt.

Die endgültige Rangordnung umfasst 36 für geeignet erklärte Bewerbende (von denen nur 2 der deutschen Sprachgruppe angehören), wobei auch in diesem Fall die Zahl der Frauen deutlich überwiegt (28 Frauen gegenüber 8 Männern). Nur 19 (15 Frauen und 4 Männer) von diesen 36 Bewerbenden haben allerdings den Wettbewerb gewonnen und unter diesen wiederum werden nur 6 (4 Frauen und 2 Männer) den Gerichtsämtern in Bozen zugewiesen, weil nur sie über den Zweisprachigkeitsnachweis verfügen.

Die Regionalregierung hat schließlich die Neufestsetzung der Frist für die Einreichung der Gesuche um Zulassung zum öffentlichen Wettbewerb für die Besetzung von 15 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild Gerichtsassistentin/Gerichtsassistent bei den Gerichtsämtern in Bozen und von 10 Stellen bei den Friedensgerichten in Bozen genehmigt, da bis zum jetzigen Zeitpunkt erst 49 Gesuche eingegangen sind.

Dementsprechend ist die Frist zur Einreichung der Gesuche auf den 9. Dezember 2023 verschoben worden.