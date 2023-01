FDI – TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2023: URZÌ, « CONFERENZA STAMPA DOMANI 16/1 A TRENTO, PRESENTE LA CANDIDATA PRESIDENTE GEROSA » (DIRETTA VIDEO STREAMING AGENZIA OPINIONE – ORE 16.00)

13.38 - domenica 15 gennaio 2023

Il ruolo strategico dei comuni nella futura azione di Governo provinciale, le sfide per la stagione 2023/2028, dalle elezioni provinciali a quelle comunali: città e valli protagoniste nel Trentino del futuro.

Fratelli d’Italia avvia in questi giorni il coordinamento di partito città/periferia per orientare le future scelte per un governo del territorio che coordini, partendo dal basso e quindi non in modo verticistico, le sue esigenze, attraverso una profonda fase di ascolto interna ma anche esterna al partito, fortemente sollecitato da realtà sociali, culturali ed economiche del territorio ad assumere la guida di una coalizione vincente.

Tanti i temi su cui lavorare, tra cui sanità e sociale, viabilità, infrastrutture, risorse e imprese. Alla conferenza stampa di presentazione del modello di partecipazione attiva dei territori promosso da Fratelli d’Italia e dal suo commissario On. Alessandro Urzì sarà presente LA CANDIDATA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PROPOSTA DA FRATELLI D’ITALIA FRANCESCA GEROSA, i vertici del partito e una delegazione rappresentativa del territorio trentino.

L’appuntamento è ALLE ORE 16 DI LUNEDì 16 GENNAIO 2023 ore 16.00. Sala piano terra Hotel America in Trento.

La segreteria del Commissario provinciale trentino di Fratelli d’Italia

Nota di redazione: la conferenza stampa di FdI verrà ripresa e trasmessa integralmente da Opinione