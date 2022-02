SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PALE DI SAN MARTINO: « VENGONO SORPRESI A 2.650 METRI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO, SOCCORSI DUE ESCURSIONISTI DI PESSANO CON BORNAGO (MI) »

18.36 - lunedì 21 febbraio 2022

Due escursionisti soccorsi per il maltempo sul gruppo delle Pale di San Martino. Due escursionisti di Pessano con Bornago (MI) – un uomo del 1990 e una donna del 1994 – sono stati recuperati dall’elisoccorso, dopo essere stati sorpresi da forti raffiche di vento misto a neve, mentre si trovavano nei pressi del Passo della Fradusta a una quota di circa 2.650 m.s.l.m.. I due escursionisti, illesi ma provati dal freddo e in difficoltà a proseguire l’escursione in autonomia a causa del maltempo, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 15.45.

Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione San Martino di Castrozza si sono messi a disposizione in piazzola per dare eventuale supporto. Nonostante il forte vento e la visibilità scarsa, l’elicottero è riuscito a volare in quota e a sbarcare in hovering il Tecnico di elisoccorso. I due escursionisti sono stati recuperati a bordo dell’elicottero e trasferiti a San Martino di Castrozza, dove sono stati affidati agli operatori del Soccorso Alpino.

*

Foto: archivio Soccorso alpino