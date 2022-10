A22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * NOMINE: « I SOCI VERONESI INDICANO I NOMI, ALESSIA ROTTA E ALESSANDRO MONTAGNOLI »

17.35 - lunedì 17 ottobre 2022

Verona nodo strategico per Autobrennero. Cda di Autostrada del Brennero. I Soci veronesi indicano i propri nomi. Nominati Alessia Rotta e Alessandro Montagnoli. L’Assemblea dei Soci di Autostrada del Brennero ha completato oggi le nomine degli Amministratori del Consiglio di Amministrazione della Società. La Provincia, il Comune e la Camera di Commercio di Verona (complessivamente il 12,7% delle partecipazioni azionarie) hanno indicato i nomi dei nuovi Amministratori che siederanno nel board societario. Si tratta di Alessandro Montagnoli e Alessia Rotta.

L’area veronese rappresenta da sempre un nodo nevralgico del corridoio Brennero-Modena, mettendo in collegamento l’asse nord-sud con l’asse est-ovest. La proposta di finanza di progetto in base alla quale la Società punta a vedere rinnovata la propria concessione vede, infatti, nel veronese un luogo di rilevanza strategica per gli investimenti previsti: a Verona terminerà la terza corsia dinamica e principierà la terza corsia reale, a Isola della Scala è previsto lo sviluppo di un nuovo hub intermodale, in prossimità dell’aeroporto Valerio Catullo e a Vigasio è programmata la realizzazione di due nuove stazioni autostradali.