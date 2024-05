“OFFICINA COMUNE ROVERETO“ (TN) * AMMINISTRATIVE: «MICHELE DORIGOTTI INSERITO TRA I 12 CANDIDÀTI SOSTENUTI DA “FORUM DISUGUAGLIANZE E DIVERSITÀ“ E “TI CANDIDO“»

14.12 - mercoledì 15 maggio 2024

Michele Dorigotti, candidato sindaco alle elezioni comunali di Rovereto per la lista “Officina Comune”, è stato inserito nei dodici candidati e candidate alle prossime elezioni amministrative sostenuti dalla campagna Facciamo Eleggere, promossa dal Forum Disuguaglianze e Diversità e da Ti Candido, una piattaforma che per il quarto anno consecutivo seleziona e sostiene in tutta Italia uomini e donne che hanno deciso di mettere al centro della loro azione politica la lotta alle disuguaglianze e la giustizia sociale e ambientale e che sono espressione del tessuto civico che si candidano a rappresentare.

Sei donne e sei uomini distribuiti in sette regioni italiane, tra loro ci sono cinque under 30 e cinque under 40, e vengono da diverse esperienze civiche o di partito. Tre sono candidati sindaci e nove sono aspiranti consiglieri e consigliere. Le persone selezionate hanno competenze e professioni diverse, alcuni sono al loro debutto nella politica istituzionale altre con precedenti esperienze, ma tutte e tutti sono accomunati dalla voglia di spendersi per il loro territorio in battaglie concrete, in primis sviluppare soluzioni che tengano insieme giustizia ambientale e sociale, che garantiscano il diritto e l’accesso delle persone a servizi essenziali di qualità, che promuovano la partecipazione attiva della cittadinanza.

Altre due candidate di “Officina Comune”, Cecilia Bighelli ed Elisa Ondertoller, sono state selezionate dalla rete Fantapolitica!, una piattaforma fisica e digitale di supporto per candidate e candidati di sinistra che abbiano meno di trent’anni, con il desiderio di sperimentare metodi più partecipativi, facilitare l’organizzazione di comunità, coniugando l’impegno per la giustizia sociale e climatica e incoraggiando la partecipazione politica giovanile. L’obiettivo di Fantapolitica! è quello di formare una rete nazionale di giovani portatori/trici di cambiamento nelle loro comunità, nelle loro liste e nelle istituzioni quando elette o eletti, promuovendo un processo decisionale più partecipato e più accessibile ai e alle giovani attraverso il loro ingresso nelle istituzioni locali e nella vita politica della loro città.

Michele Dorigotti “queste selezioni, oltre che rappresentare un prestigioso riconoscimento del lavoro svolto da Officina Comune con e per la città di Rovereto, sono indicativi della volontà di tutto il gruppo di candidate e candidati di migliorare le proprie competenze politiche e amministrative, attingendo dalle numerose buone pratiche presenti nel territorio italiano, nell’ottica di creare connessioni positive tra territori che diventano un patrimonio di idee e proposte concrete da mettere a disposizione di tutta la comunità roveretana.”