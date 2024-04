CGIL CISL UIL E BANCA D’ITALIA * “LE DONNE CONTANO ANCHE SUL LAVORO”: « AUTONOMIA ECONOMICA, CORSO DI FORMAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI »

12.55 - mercoledì 17 aprile 2024

Le donne contano. Cento delegate “a scuola” di strumenti finanziari. Iniziativa promossa da Cgil Cisl Uil con Banca d’Italia per accrescere la conoscenza economico-finanziaria e valorizzare i percorsi di autonomia e indipendenza delle donne L’indipendenza finanziaria è un tassello fondamentale per l’emancipazione e l’autonomia delle donne. Nel lavoro e nella vita. E’ anche uno strumento importante nel percorso di affrancamento da contesti di abuso e di violenza.

Per questa ragione conoscere gli strumenti finanziari e contribuire alla diffusione di una cultura in queste materie tra le donne e le lavoratrici è un modo con cui il sindacato confederale intende dare un contributo alla riduzione delle diseguaglianze tra i generi. Così oggi cento delegate di Cgil Cisl Uil hanno partecipato al corso di formazione sugli strumenti finanziari. Il loro compito, conclusa la formazione, sarà quella di andare nei luoghi di lavoro e condividere queste conoscenze con le altre colleghe. L’iniziativa è parte del progetto nazionale “Le donne contano anche sul lavoro” realizzato da Cgil Cisl Uil e Banca d’Italia.

In Italia, la gestione del denaro è ancora considerata una competenza “maschile” e ciò continua ad accrescere – anche su questo tema – il gap tra i generi. Demandare le scelte economico-finanziare alla figura maschile all’interno del nucleo familiare, però, espone la donna ad una situazione di dipendenza e, spesso, di sudditanza, che ne compromette l’autonomia.

“Anche il sindacato può dare un contributo importante per colmare questo gap culturale che poi incide anche sulle pari opportunità tra donne e uomini – hanno commentato a margine Manuela Faggioni, Michele Bezzi e Alessia Tedeschi che per Cgil Cisl Uil del Trentino seguono le politiche di genere -. L’autonomia finanziaria è centrale per tutte quelle donne intrappolate in contesti di violenza e sottomissione e spesso la mancata autonomia economica diventa un ricatto. Anche per questa ragione che il progetto si collega alla raccolta fondi che abbiamo condotto tra le lavoratrici e i lavoratori. I fondi raccolti saranno versati al “Fondo la violenza non è un destino” allo scopo di sostenere le spese e l’autonomia finanziaria delle donne che stanno tentando di uscire da relazioni violente”. In aula oggi formatrici e formatori hanno discusso di pianificazione finanziaria, strumenti di pagamenti elettronici, conto corrente, home banking e sicurezza informatica, ma anche dell’importanza di essere consapevoli e prudenti quando si chiede in prestito una somma di denaro.