CARABINIERI – BRUNICO (BZ) * « ARRESTATO 20ENNE KOSOVARO PER DETENZIONE E SPACCIO DROGA, SEQUESTRATI 344 DOSI DI COCAINA E 1.363 DI HASHISH »

10.46 - mercoledì 17 aprile 2024

Compagnia Carabinieri Brunico: arrestato un 20enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati 200 grammi di droga per 344 dosi di cocaina e 1363 dosi di hashish. I Carabinieri della Stazione di Chienes (BZ), coadiuvato da personale dell’Aliquota Operativa di Brunico (BZ), domenica sera hanno proceduto all’arresto di un cittadino kosovaro di 20 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La pattuglia dei carabinieri, impegnata in un sevizio perlustrativo di controllo del territorio, ha notato due giovani che si aggiravano a piedi nel comune di San Lorenzo di Sebato (BZ), e verificati i precedenti per stupefacenti a carico di entrambi, i militari, insospettiti anche dall’atteggiamento assunto dagli stessi all’atto del controllo, hanno proceduto alla perquisizione personale di entrambi. Un 35enne di Brunico è risultato negativo alla perquisizione, mentre il 20enne, residente in un centro abitato della Valle Aurina, è stato trovato in possesso di un “panetto” di grammi 100 di hashish e di due involucri di cèllofan contenenti complessivamente grammi 100 di cocaina, abilmente occultati all’interno della fodera di un Gilet che indossava.

A seguito delle analisi effettuate dal L.A.S.S., il Laboratorio di analisi stupefacenti di Laives, è emerso che dalla droga sequestrata sarebbero stati ricavabili ben 344 dosi di cocaina e 1.363 dosi di hashish, droga che avrebbe “fruttato” nella vendita al dettaglio decine di migliaia di euro, e che sarebbe stata ceduta a giovani consumatori del posto.

Questo importante sequestro di droga costituisce l’ennesimo risultato positivo della lotta allo spaccio ed al consumo delle sostanze stupefacenti condotto incessantemente dai Carabinieri della Compagnia di Brunico, e segue a distanza di una settimana il servizio straordinario di controllo del territorio che i carabinieri hanno condotto con l’ausilio dei cinofili di Laives, quando allo scopo di prevenire e contrastare il consumo di stupefacenti tra i giovani vennero controllati sedici esercizi pubblici, sequestrati dosi di hashish e marijuana, e segnalati amministrativamente per violazione dell’art.75 del dpr 309/90 un brunicense, avventore di un bar, e un ventenne del posto.

Nella mattinata di ieri l’arresto del 20enne è stato convalidato. Ai sensi delle vigenti norme, all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).