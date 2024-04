QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLI TERRITORIO: « PIAZZA PORTELLA, UNO ARRESTO E DUE INDAGATI PER SPACCIO DI STUPEFACENTI »

10.29 - mercoledì 17 aprile 2024

Questura di Trento: controlli straordinari, uno arresto e due indagati in stato di libertà per spaccio di stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, personale dell’UPGSP e della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi volti a contrastare la criminalità diffusa e lo spaccio di stupefacenti, effettuati con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile della Polizia Locale di Trento e Monte Bondone, ha tratto in arresto un cittadino pakistano di anni 33 perché colto nella flagranza del reato di spaccio.

Nello specifico, il personale operante, in questa piazza Portella, vedeva lo stesso cedere dello stupefacente ad un soggetto, dopo che questi aveva consegnato 25 euro ad un altro pakistano. Accortosi degli operatori lo spacciatore gettava repentinamente a terra altra sostanza. Prontamente fermato veniva poi condotto presso gli uffici della Questura. Frutto della cessione erano 3,46 grammi, quella rinvenuta a terra 23,90 grammi, sottoposta a sequestro e poi analizzata è risultata sostanza stupefacente del tipo hashish.

Contestualmente altri operatori, insospettiti della presenza lì vicino di un tunisino di anni 19, con precedenti di Polizia per possesso di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate, decidevano di procedere al suo controllo. Lo stesso sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di 12 palline contenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di 6,74 grammi. Per questi motivi la sostanza veniva sottoposta a sequestro e lui indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Anche il pakistano che aveva ricevuto i soldi della cessione, di anni 25 con già precedenti per spaccio di stupefacenti, è stato indagato in stato di libertà in concorso con l’altro pakistano che invece, terminate le formalità di rito, è stato condotto in carcere in attesa della convalida del GIP. Lo stesso, con precedenti per lesioni, già nella giornata di venerdì scorso, era stato arrestato da personale della Squadra Mobile poiché a seguito di perquisizione domiciliare erano stati sequestrati a suo carico 14 involucri in cellophane contenenti sostanza del tipo hashish per un peso totale lordo di gr. 50,0. A seguito di direttissima era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Trento.