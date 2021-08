ZANELLA (FUTURA) INTERROGAZIONE * VASCO ROSSI A TRENTO: « PERCHÈ TRENTINO MARKETING HA CALCOLATO UN INDOTTO DI 10 MILIONI, SE PER IL DOPPIO DI SPETTATORI IL COMUNE DI MODENA HA COMPUTATO 5 MILIONI E 400 MILA? »

queste spese vengono giustificate dalla Provincia come investimento nell’ottica delle politiche di rilancio turistico-economico, di promozione e valorizzazione del Trentino e del marchio “Trentino”, al fine di aumentare l’attrattività del territorio. Il presunto indotto economico di lungo periodo a giustificazione di ingenti investimenti pubblici è tutto da dimostrare, posto che i grandi eventi musicali muovono fans e appassionati/e di musica per partecipare al concerto, spesso con una toccata e fuga, e solo una piccola quota di essi/e si ferma sul territorio più di un giorno e non è dimostrato vi ritornino (tesi questa sostenuta da ex vertici dell’APT trentina);

sul concerto del 20 maggio 2022, l’amministratore delegato di Trentino Marketing srl, Maurizio Rossini, ha stimato che le ricadute sul territorio saranno superiori ai 10 milioni di euro. Al “Modena Park 2017”, concerto per i 40 anni di carriera di Vasco Rossi, l’indotto per il territorio si stima essere stato di 5.400.000 euro e gli spettatori erano il doppio di quelli attesi a Trento (solo il 10% si è fermato a dormire). Vero che a Trento ci saranno le prove e la data Zero e che i prezzi del Trentino sono più alti di quelli emiliani, ma far ricadere sul territorio il doppio dei soldi con la metà degli spettatori risulta a dir poco impresa ardua;

alle spese legate all’evento specifico, vanno poi sommate quelle per l’allestimento dell’area in San Vincenzo (questa volta sarà una sistemazione definitiva?) con le tratte di accesso, i sottoservizi, l’area concerto della “Trentino music arena” (che al di là del nome altisonante, par di capire sarà un banale prato recintato). Spese che non sono ascrivibili a questo singolo evento, ma comunque rilevanti per le casse pubbliche, ragione che rende ancora più evidente lo sgarbo istituzionale della mancata condivisione con l’amministrazione del capoluogo sul destino dell’area.