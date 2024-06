ENAC * AEROPORTO DI TRIESTE: DI PALMA, «FOTOVOLTAICO, LA SVOLTA GREEN È UN PASSO CONCRETO NEL PROCESSO DI RICONCILIAZIONE CON L’AMBIENTE»

16.43 - giovedì 13 giugno 2024

Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato, questa mattina, alla cerimonia di inaugurazione dell’impianto fotovoltaico più grande in esercizio in un aeroporto italiano e del nuovo parco mezzi elettrici per l’operatività dello scalo.

“La svolta green dell’aeroporto di Trieste garantita dall’impegno dell’AD ing. Marco Consalvo è un concreto passo nel processo di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente che ha l’obiettivo di azzerare le emissioni di CO2, in linea con l’orientamento europeo” – osserva il Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma – “Grazie all’impegno sinergico tra Enac, la Regione Autonoma FVG e l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia, la decarbonizzazione dello scalo di Trieste è una realtà con la produzione energetica dal fotovoltaico e con l’utilizzo di mezzi elettrici per l’operatività dello scalo. Dal 2027 l’aeroporto di Trieste raggiungerà, in anticipo rispetto al limite fissato del 2030, la totale decarbonizzazione dell’infrastruttura aeroportuale, rappresentando il concreto esempio che la visione ENAC racchiusa nella proposta di Piano Nazionale degli aeroporti può rappresentare una realtà, superando il pregiudizio ideologico che ritiene il trasporto aereo ancorato a logiche produttive distanti dalla compatibilità ambientale”.