SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * MONTE BRENTO (DRO – VALLE SARCA); « INTERVENTO PER UN BASE JUMPER SCHIANTATO SULLA PARETE»

13.56 - venerdì 5 luglio 2024

Intervento per un base jumper sulla parete del monte Brento (Dro, Valle del Sarca).

Un base jumper australiano del 1970 è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essersi lanciato ed essersi schiantato sulle placche del monte Brento (Dro, Valle del Sarca). La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10 da una persona che da valle ha notato la vela appesa a circa metà parete, con circa 300 metri di dirupo sotto.

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alla base della parete si portavano gli operatori della Stazione di Riva del Garda e venivano fatti fermare i salti degli altri jumper nella zona.

Con un sorvolo, l’elicottero ha individuato il base jumper e ha verricellato in parete il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino a una giusta distanza di sicurezza, per evitare che l’aria spostata dal rotore gonfiasse la vela e facesse precipitare l’uomo. Il Tecnico di elisoccorso ha quindi raggiunto l’infortunato, incosciente, attrezzando una discesa in corda doppia. Dopo aver messo in sicurezza il base jumper e aver impacchettato la vela, il Tecnico di elisoccorso ha richiamato l’elicottero che, con due rotazioni, ha verricellato in parete il medico e due operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino per dare supporto nelle operazioni di recupero.

L’uomo è stato imbarellato e verricellato a bordo dell’elicottero, che è poi atterrato nella piazzola poco lontana per consentire all’equipe sanitaria di prestargli le prime cure mediche. Dopo essere stato intubato, il base jumper è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.